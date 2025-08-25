US Open ONLINE: V akci Bouzková a Muchová. Kvitová uhrála jediný game, Krejčíková jde dál
Tenisové US Open uzavírá jeden velký příběh, Petra Kvitová se na grandslamovém turnaji v New Yorku loučí s veleúspěšnou kariérou. Ve svém posledním utkání uhrála jediný game, Francouzce Diane Parryové podlehla jasně 1:6, 0:6. Barbora Krejčíková postoupila do 2. kola, turnajovou dvaadvacítku Victorii Mbokovou z Kanady porazila 6:3, 6:2. V akci ještě bude Marie Bouzková, Karolína Muchová v noci vyzve legendární Američanku Venus Williamsovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Petra Kvitová s předstihem avizovala, že newyorský grandslam bude pro ni znamenat rozlučku se soutěžními kurty. Její poslední duel trval ve Flushing Meadows jen 52 minut.
Pětatřicetiletá hráčka, která se vrátila v únoru po mateřské přestávce, prohrála osmý zápas z devíti, do kterých po loňském porodu syna Petra nastoupila. Na US Open startovala držitelka 31 titulů na okruhu WTA díky takzvanému chráněnému žebříčku.
Po návratu neuspěla Kvitová ani při třetím grandslamovém startu. V 1. kole skončila také na Roland Garros a ve Wimbledonu. Jediné vítězství vybojovala v květnu na antukovém turnaji v Římě, kde porazila Rumunku Irinu Beguovou.
Kvitová odehrála poslední utkání kariéry na Grandstandu - třetím největším kurtu ve Flushing Meadows. Zahrála v něm ale jen pět vítězných míčů a doplatila na 21 nevynucených chyb. Pětkrát přišla o servis, nevypracovala si ani jeden brejkbol. Udělala také šest dvojchyb a měla úspěšnost prvního servisu 41 procent.
Jediný game získala teniska z Fulneku ve čtvrté hře první sady, kdy snížila na 1:3. To bylo ale z její strany vše, dalších devět her prohrála a rozlučku zakončila „kanárem“. Ve druhé sadě získala jen deset fiftýnů. Po utkání se Kvitová objala s trenérem a manželem Jiřím Vaňkem, neubránila se slzám. Vysloužila si potlesk fanoušků a dočkala se rozlučky od pořadatelů v podobě krátkého videa.
Devětadvacetiletá Krejčíková zdolala o jedenáct let mladší Mbokovou za hodinu a 23 minut. Překvapivou vítězku nedávného turnaje v Montrealu předčila v poměru vítězných míčů 18:11. Využila čtyři z 11 brejkbolů, sama jediné dva odvrátila. Do 2. kola ve Flushing Meadows postoupila počtvrté. Nejlépe si zde vedla před čtyřmi lety, kdy hrála čtvrtfinále.
Šampionka Australian Open končí
S US Open se hned v prvním kole rozloučila jedna z domácích favoritek Madison Keysová. Vítězka letošního Australian Open a aktuální světová šestka podlehla Mexičance Renatě Zarazúaové, po více než tříhodinové bitvě s 82. tenistou žebříčku prohrála 7:6, 6:7, 5:7.
Třicetiletá Keysová naposledy vypadla na grandslamu tak brzy v roce 2021 právě na US Open. Ve Flushing Meadows má přitom na kontě i finálovou účast z roku 2017, kdy prohrála americký duel se Sloan Stephensovou, a dvě semifinálové z roku 2018 a předloňska.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Bergs (Belg.) - Tseng Chun Hsin (Tchaj-wan) 6:3, 6:4, 6:3, Damm - Blanch (oba USA) 6:3, 6:4, 6:4, Norrie (Brit.) - Korda (USA) 7:5, 6:4 skreč, Walton (Austr.) - Humbert (22-Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1, Harris (JAR) - Báez (Arg.) 6:3, 7:5, 6:4, Wong (Hongkong) - Kovacevic (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (7:4), Fonseca (Braz.) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:3, Draper (5-Brit.) - Gómez (Arg.) 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2, Comesaňa (Arg.) - Michelsen (28-USA) 1:6, 6:3, 6:4, 6:4, Collignon (Belg.) - Galán (Kol.) 6:4, 6:4, 6:4, Bellucci (It.) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 7:6 (7:0), 1:6, 6:3, 3:0 skreč.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.) 6:3, 6:2, Parryová (Fr.) - Kvitová (ČR) 6:1, 6:0, Honová (Austr.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:3, 7:5, Putincevová (Kaz.) - Cocciarettová (It.) 6:4, 7:6 (7:4), Zarazúaová (Mex.) - Keysová (6-USA) 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5, Rybakinová (9-Kaz.) - Parejaová (USA) 6:3, 6:0, Samsonovová (17-Rus.) - Jüan Jüe (Čína) 2:6, 6:4, 6:4, Mertensová (19-Belg.) - Ahnová (USA) 6:1, 6:0, Pavljučenkovová (Rus.) - Jastremská (30-Ukr.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4, Townsendová (USA) - Ružičová (Chorv.) 6:4, 6:4, Jovicová (USA) - Sasnovičová (Běl.) 7:6 (8:6), 6:3, Bucsaová (Šp.) - Liuová (USA) 6:2, 6:1, Kasatkinová (15-Rus.) - Ruseová (Rum.) 7:5, 6:1, Kalinská (29-Rus.) - Ngounoueová (USA) 6:0, 5:7, 6:4, Rachimovová (Rus.) - Garciaová (Fr.) 6:4, 4:6, 6:3.