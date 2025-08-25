Liverpool zvládl drama v Newcastlu! V desáté minutě nastavení rozhodl mladíček (16)
To byl zápas! Fotbalisté mistrovského Liverpoolu ve druhém kole anglické ligy vyhráli 3:2 v Newcastlu. Hosté proti soupeři, který hrál celý druhý poločas v deseti, neudrželi vedení 2:0 a o vítězství rozhodli až v nastavení.
Liverpool poslal do vedení v 35. minutě Ryan Gravenberch. Newcastle poté v nastavení prvního poločasu přišel o vyloučeného Anthonyho Gordona a krátce po přestávce přidal druhou branku obhájců titulu Hugo Ekitiké.
Domácí se ale nevzdali a i v oslabení byli nebezpeční. V 57. minutě se dočkali snížení, když se prosadil Bruno Guimaraes. O vyrovnání se pak v 88. minutě postaral William Osula, ale výhru nakonec Liverpoolu v desáté minutě nastavení zajistil šestnáctiletý Rio Ngumoha.
Liverpool v nové sezoně Premier League vyhrál i podruhé. Newcastle v prvním kole remizoval 2:2 s Aston Villou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|2
Tottenham
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|7:4
|6
|4
Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|5
Nottingham Forest
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|7
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Everton
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|9
Bournemouth
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Brentford
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|10
Burnley
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|12
Leeds
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|13
Fulham
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|14
Crystal Palace
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|15
Newcastle
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|17
Manchester Utd.
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|18
Brighton
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|19
Wolves
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup