Předplatné

Liverpool zvládl drama v Newcastlu! V desáté minutě nastavení rozhodl mladíček (16)

Šestnáctiletý Rio Ngumoha se stal hrdinou Liverpoolu
Šestnáctiletý Rio Ngumoha se stal hrdinou LiverpooluZdroj: ČTK
Gólová radost hráčů Liverpoolu
Liverpool zvládl dramatický zápas v Newcastlu
Liverpool zvládl dramatický zápas v Newcastlu
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

To byl zápas! Fotbalisté mistrovského Liverpoolu ve druhém kole anglické ligy vyhráli 3:2 v Newcastlu. Hosté proti soupeři, který hrál celý druhý poločas v deseti, neudrželi vedení 2:0 a o vítězství rozhodli až v nastavení.

Liverpool poslal do vedení v 35. minutě Ryan Gravenberch. Newcastle poté v nastavení prvního poločasu přišel o vyloučeného Anthonyho Gordona a krátce po přestávce přidal druhou branku obhájců titulu Hugo Ekitiké.

Domácí se ale nevzdali a i v oslabení byli nebezpeční. V 57. minutě se dočkali snížení, když se prosadil Bruno Guimaraes. O vyrovnání se pak v 88. minutě postaral William Osula, ale výhru nakonec Liverpoolu v desáté minutě nastavení zajistil šestnáctiletý Rio Ngumoha.

Liverpool v nové sezoně Premier League vyhrál i podruhé. Newcastle v prvním kole remizoval 2:2 s Aston Villou.

KonecLIVE
23

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal22006:06
2Tottenham22005:06
3Liverpool22007:46
4Chelsea21105:14
5Nottingham Forest21104:24
6Manchester City21014:23
7Sunderland21013:23
8Everton21012:13
9Bournemouth21013:43
10Brentford21012:33
10Burnley21012:33
12Leeds21011:53
13Fulham20202:22
14Crystal Palace20201:12
15Newcastle20112:31
16Aston Villa20110:11
17Manchester Utd.20111:21
18Brighton20111:31
19Wolves20020:50
20West Ham20021:80
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů