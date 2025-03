Vejmelkův parťák podruhé míří do asistenčního programu: Já se vrátím

Kanadský brankář Connor Ingram vstoupil opět do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hokejistům i jejich rodinám v případě psychických problémů, závislostí a podobných záležitostí. Sedmadvacetiletý parťák Karla Vejmelky z týmu Utahu to zdůvodnil tím, že se necítí být sám sebou od té doby, co začátkem prosince zemřela na rakovinu prsu jeho matka. Na webu o tom informovala televizní stanice ESPN.