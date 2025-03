Uvolněný Jágr nechává svůj další osud v božích rukou: Jen blázen plánuje!

Je to nezmar, co kvedlání hokejkou miluje jako nic na světě. To proto věku navzdory i letos válel v extralize. Otázka ale zní: Bude Jaromír Jágr (53) pokračovat v roli hráče i v nové sezoně?

Je si jist, že kdyby do toho přes léto šlápl, stále by s nejlepšími držel krok. Určitě! „Ale to není jen o tom říct si, já teď udělám všechno, abych byl na ledě nejlepší,“ řekl přemýšlivý gentleman, který už je dost starý na to, aby dělal něco, co ho nebaví. „Potřebuji tam jít a mít zábavu. Odevzdat maximum, ale zároveň z toho mít pořád radost,“ pokračoval.

Najde bůh oheň?

Pár dní po sezoně v sobě oheň asi úplně nenašel. Má čas na večírky s přáteli, užívá si pohodičky. Nechal si spravit vylámané zuby a do přípravného období daleko. Proč by se teď stresoval?

Nový většinový majitel Kladna Drastil navíc hned po převzetí moci u Rytířů všechny ubezpečil, že v jeho týmu bude superstar vždycky vítaná. V září nebo lednu! Tak proč si nedopřát trošku klidu.

Dlouhodobě si něco malovat, to podle něj nemá cenu. „Já jsem věřící. V Bibli je napsáno: jen blázen, který si plánuje a říká, co bude zítra dělat, protože nikdy nevíš, co budeš dělat,“ citoval, než dodal: „Všechno je v rukou božích.“