Skončila »poslední« sezona Jaromíra Jágra: Co s ním teď bude?

Jeden rébus nestárnoucí hokejový bůh Jaromír Jágr (53) vyřešil, když Rytíře Kladno, kde má menšinový podíl, zachránil v extralize. Teď má před sebou ještě o tři levely těžší hlavolam. Co bude s jeho kariérou dál?

Kdyby uměl držet slovo, bylo by jasno! O letních prázdninách totiž Jágr na prknech svého oblíbeného strip klubu v centru Prahy přesvědčivě hlásil. „Je přede mnou poslední sezona. Na Kladně tedy určitě!“

Stejné motto má i vznikající dokument, do něhož se pustil hokejistův životopisec a producent Petr Větrovský. Happy end filmového dílka by měl být ale jiný než výsledek 0:5 doma s Vítkovicemi. Navíc na poslední zápas základní části do Mladé Boleslavi už Jaromír ani nepojede. „Jdu si nechat opravit zuby a uvidím, jak budu vypadat,“ pokusil se o žert v rozhovoru pro Českou televizi.

Dominika shání letenky

Hokejová rodina se přiklání k názoru, že hvězda hvězd bude pokračovat na nejvyšší úrovni. Nový většinový majitel Kladna Drastil v lednu ubezpečil, že Jágra bude mít v týmu, kdykoliv slavný forvard bude chtít. Ten prodloužení kariéry nevyloučil.

„Myslím, že to Jarda tak na 70 procent ještě vyzkouší. Na ledě patřil mezi nejlepší,“ uvedl včera v podcastu Mistři světa čistokrevný Kladeňák Jiří Tlustý (36). „Poslední tanec se podle mě posunul o sezonu dál,“ věří patriot.

Jágr se v neděli po výprasku spíš kabonil. O budoucnosti mlžil. To jeho milovaná brunetka Dominika Branišová (30) zářila jako solárko. Ve vzduchu už cítí nezvyklou pohodičku. „Po čtyřech letech konečně jaro bez nervů,“ těšilo ji. Svoje zlatíčko prostřednictví Instagramu ještě láskyplně popíchla s dovolenou. „Ani se mi tomu nechce věřit. Jaromíre, kam letíme?“

68 dál do akce?

TOHLE HRAJE PRO

Hokej je jeho všechno

Silný je jako Bivoj, na ledě hrál i přes důchodový věk první housle. Na sezonu se připravil mistrovsky a týmu má stále co dát.

Stále spolumajitelem

I když v klubu už nemá většinový podíl a jeho manžerský vliv oslabil, on je stále neodmyslitelnou značkou i zárukou klubu.

Chce hrát play off s Kladnem

Rytíři se sice po letech vyhnuli baráži, ale Jaromír nosil v hlavě jiný sen – zahrát si v mateřském městě play off. Co třeba za rok?

Happy end se nekoná

Každý biják má mít šťastný konec. A přesně takový by si představoval i producent dokumentu o Jágrovi Větrovský. Proto mu radí: „Jardo, hraj dál.“

A TOHLE PROTI...

Ztráta moci

Na konci ledna prodal 80 procent klubu. Nechal si dvacet. Do skladby kádru už nemůže »kecat « jako dřív. Kladno totiž chystá nový sportovní úsek.

Věk

Je mu třiapadesát. V takovém věku chlapi mnohdy ani nemůžou vylézt z postele. Má Jágr ještě život profesionála vůbec zapotřebí?

Lákání Pittsburghu

Není tajemstvím, že o Jágrovy služby v roli ambasadora prahne Pittsburgh, s nímž zkraje devadesátek vyhrál dva Stanley Cupy.

Dominika

Černovlasá kráska Dominika rok co rok drží Jaromírovi pěsti, aby Kladno udržel v extralize. Odchod do penze by byl pro ni balzámem na nervy.