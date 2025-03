Hokejista Valach přišel o manželku a... Odkryl děsivý moment

Osud neměl se slovenským hokejistou Jurajem Valachem (36) slitování. Jeho žena Simona (†22) zemřela po porodu dvojčat Amálky a Jerguška (8), kteří si svůj život po předčasném narození museli vybojovat. Jejich tatínek a bývalý hráč Komety, Slavie nebo Chomutova teď popsal šílené chvíle...

Střípky ze života, který se bohužel s Jurajem Valachem moc nemazlí, začal hokejista odkrývat na sociálních sítích. Tam se momentálně rozpovídal o své dcerce Amálce, jejíž cestu životem popsal.

„Je to docela dlouho, co jsme se s manželkou dohodli, že pokud se narodí holčička, bude se jmenovat Amálie. Nikdo však nečekal, jak to všechno dopadne a že tato holčička stráví první týdny v Rooseveltově nemocnici a bude bojovat o život na neonatologickém oddělení,“ začal Juraj, který na děti po smrti své manželky zůstal sám.

„Operace očí, různé komplikace vyplývající z předčasného porodu, nízká porodní váha 950 gramů a neschopnost dýchat dlouhou dobu bez přístrojů nám braly naději, že alespoň jedno z miminek bude mít šanci na normální život jako ostatní děti,“ popsal Valach.

„V prvních letech jí neurolog diagnostikoval dětskou mozkovou obrnu. To se nám samozřejmě nelíbilo a od začátku jsme společně s rodiči, sestrou, babičkou, tetou a blízkou rodinou dělali všechno pro to, aby se tohle „svojské stvoření“ přiblížilo svým vrstevníkům,“ pokračoval dvoumetrový dlouhán.

„Byly to těžké dny. Musím přiznat, že od prvního okamžiku, kdy mi žena omdlela v náručí, držel jsem ji v mezipatře paneláku na levém boku, chtěl jsem všechny zachránit, ale bohužel se mi to nepodařilo a dodnes s tím těžko žiji,“ popsal šílený moment tatínek, který by pro své dvě děti dýchal.

„Navíc Jerguško je na tom jak takž, ale o to víc mě těší, že navzdory špatným prognozám a tomu, že Amálku vyloučili ze školky a musela jít do speciální školky, kde se jí paní učitelka s kolegyní neskutečně moc věnovaly, pomáhaly, plus péče táty její maminky, pomoc rodiny, následně nastoupila do školy. Měl jsem opravdu slzy v očích. Byl a dodnes také jsem hrdý na svou dceru, jak to všechno zvládla a stále zvládá. Je to úžasné děvčátko a i když mi někdy zvedá tlak, tak ji miluju a nikdy bych ji za nic nevyměnil. Je jedinečná a je moje,“ napsal pyšný otec, který svůj citlivý příspěvek doplnil několika fotkami roztomilé holčičky.