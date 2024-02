Hokejista Valach 7 let od smrti manželky při porodu: Našel novou lásku!

Slovenský hokejista Juraj Valach (35) přišel v roce 2016 o svou manželku Simonu (†22), která zemřela při komplikovaném předčasném porodu dvojčátek. Na děti zůstal sám a bez pomoci rodičů by s hokejem pokračoval jen velmi těžko. Nyní byl však účastník olympijských her spatřen s novou známostí a vypadá to, že se mu snad konečně blýská na lepší časy.

Brzy to bude osm let od chvíle, co se slovenskému obránci obrátil život vzhůru nohama. V šestém měsíci těhotenství zkolabovala jeho manželka Simona a po předčasném porodu následně zemřela. Obě děti se sice podařilo zachránit, ale syn Jerguš si následky ponese celý život. Trpí mozkovou obrnou a je upoután na vozíček. Také je mentálně zaostalý.

Malý hrdina potřebuje neustálou péči a také náklady na jeho léčbu jsou opravdu vysoké. V roce 2019 se tak hokejista kvůli zadluženému Chomutovu dostal do finanční tísně. I díky pomoci svých rodičů se však Valach stále drží a se svým těžkým osudem statečně bojuje.

„Bez mých rodičů by to nešlo. Jen díky nim se mohu nadále věnovat profesionálnímu hokeji. Zaskakují za mě, protože nemohu být každý den doma,“ řekl v listopadu pro pluska.sk poté, co vyhrál ocenění Otec roku 2023.

Nyní se však štěstí začíná pomalu otáčet na jeho stranu. Vítěz slovenské hokejové ligy momentálně hraje za Spišskou Novou Ves a právě v tomto městě si našel novou lásku. Už několik týdnů má údajně po svém boku bývalou účastnici Miss Spiša, Silvii Surovcovou.

„Promiňte, ale nebudu to komentovat. Je to moje soukromí,“ řekl Valach deníku Nový čas. Všichni fanoušci mu určitě přejí, aby se mohl v životě opět smát a našel zasloužený klid.