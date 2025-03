Dojemný vzkaz hokejisty Valacha manželce do nebe: Za ty roky se nic nezměnilo, jedině to, že...

Je to už devět let! Devět let, co hokejista Juraj Valach (36) sám vychovává dvojčátka, při jejichž porodu zemřela jeho manželka Simona (†22). V dojemném příspěvku na instagramu teď popsal city, které k mamince svých dětí stále chová.

Maminka Simonka zemřela pouhý rok po svatbě při předčasném porodu dvojčat. S Jurajem se těšili na založení rodiny, ale toho už se nedožila. Po sobě zanechala dceru Amálku (8) a syna Jerguška (8). Na oba zůstal statný hokejista sám. Z Amálky roste krásná holčička, ale osud škaredým prstem ukázal na jejího brášku. Ten skrze komplikovaný porod utrpěl poškození mozku a potřebuje nepřetržitou péči.

„Je to těžké. Musím smeknout klobouk před mojí maminkou a tátou. Oba se o dvojčátka starají nonstop a umožňují mi hrát hokej, abych vydělal peníze, které jsou potřeba na jejich léčení a živobytí,“ povídal nedávno v rozhovoru hráč Spišské Nové Vsi, který si zahrál i v české extralize.

Na začátku loňského roku spekulovala slovenská média o tom, že Juraj randí s blonďatou Miss Spiš Silvií Surovcovou. Hokejista to však nepotvrdil, ani nevyvrátil. Před pár dny dal ale najevo, že zesnulá maminka jeho dětí je stále v jeho srdci. „Když přijdete na to, že určitá osoba vás má ráda, máte v sobě pocit, že i když jste sám, tak vlastně nejste. Je to spojení na dálku, kdy jeden o druhém víte, neboť ho nosíte v hlavě i v srdci... Za ty roky se nic nezměnilo, jedině to, že už jsem pochopil, že se už nevrátí... Už to není ten pátek, kdy odjela vlakem z Prahy do školy... Tenhle vlak odjel navždy. Potom člověk lituje každou hádku, každý jeden promrhaný moment, kdy jsme se zbytečně hádali kvůli hloupostem, které jen odškrtávaly minuty z našeho společného času,“ napsal na svůj instagram.

