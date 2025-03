Zlín odčaroval Jekela. Pardavý po postupu: Tohle jsem nezažil. Končí dvě legendy

Hokejisté Zlína si odškrtli (povinný) postup do semifinále Maxa ligy, ale že se na něj nadřeli… Ve čtvrtfinálové řežbě s Chomutovem neuvěřitelným způsobem vládli brankáři. Klidnější byl až závěrečný páteční čtvrtý duel, zato předtím pokaždé rozhodovalo prodloužení či nájezdy, z toho se dvakrát končilo po šedesáti minutách bez branek. „Ještě jsem nezažil sérii, aby tři zápasy byly o jednom gólu,“ podivoval se trenér Beranů Ján Pardavý, sám vítěz extraligy se Vsetínem (2001) a vicemistr světa se Slovenskem (2000).

Ambiciózní Zlín deptal nováček soutěže, který ještě před rokem ve druhé lize sváděl boje s Kralupy nad Vltavou nebo Hronovem. Do vyřazovací fáze proklouzl na poslední chvíli z devátého místa. Že se ovšem Chomutov nehodlá jen tak vzdát, naznačilo už předkolo s Přerovem, jemuž nedovolil jediný gól. Brankářský festival Pavla Jekela s procentuální úspěšností 97,5 % v play off následně pokračoval proti favoritovi ze Zlína.

„Čekal jsem, že to pro nás bude těžké, protože Chomutov oproti začátku sezony udělal progres, což jsme poznali ve vzájemných zápasech už v základní části. Zlepšili se v ofenzivě i defenzivě, mají velké urostlé obránce a jejich gólman měl formu. Hlavně u nás ve Zlíně je držel,“ svěřil se po vítězné, avšak pořádně vydřené sérii trenér Pardavý, současně asistent slovenského reprezentačního kouče Craiga Ramsayho.

Jekel: Zlín projde do baráže jedině díky Hufovi

Prakticky neprůstřelný byl také Daniel Huf. Pirátům dovolil ve čtyřech zápasech jen tři branky, což dělá úspěšnost zákroků 98,5 %. Nevšední bilance! „Vím, jak se mám nachystat, co od sebe očekávám, a co ode mě požaduje tým. Chtěl jsem být na hraně svých možností a z téhle série odejít jako úspěšnější gólman. Hrajeme týmově, což přináší ovoce. Tahle soutěž je vyrovnaná, nenajdete nikoho vyloženě špatného a nakonec je jedno jestli jde v play off první na desátého nebo druhý na devátého,“ zamyslel se talentovaný gólman.

„Hufa musím vyzdvihnout, odvedl neskutečnou práci. Pokud Zlín skončí v baráži, tak jedině díky němu,“ přitakal chomutovský fantom Jekel.

Parta kolem Petra Holíka minimálně výsledkově a částečně herně zrovna neexcelovala. K postupu Zlín přesto nakročil už doma, kdy nejprve uspěl 2:1 po nájezdech a později 1:0 v prodloužení. „Zvládli jsme to, i když těsně. Bylo to o brankářích a ještě jsem nezažil sérii, aby vlastně tři zápasy byly o jednom gólu. Těžko jsme se prosazovali proti osobní obraně Chomutova. Snažili jsme se zlepšit střelbu, zjistit, jak dostat víc puků do brankoviště a najít si dorážky. Jejich osobní obrana byla těsná a nepříjemná, těžko jsme se prosazovali,“ popisoval kouč druhého celku po základní části.

Nervy ve čtvrtém mači si Pardavý a spol. mohli odpustit, kdyby o den dřív při porážce 0:1 po nájezdech platila neuznaná Šlahařova trefa v prodloužení - ta se nepočítala vinou předchozího kontaktu Válkovy nohy s brankářem. „Za mě to byl regulérní gól. Podle mě jsme vyhráli i tenhle třetí zápas v Chomutově, ale stalo se něco, co jsem nečekal, a museli jsme tady zůstat o den déle. Až v pátek jsme byli střelecky efektivní,“ oddechl si trenér po už jasnější výhře 4:1.

Kontroverze kolem Coskeyho? Přibarvil to

Emoce mezi oběma soupeři rozjitřil i moment z konce druhého zápasu. Jakub Šlahař na znamení oslavy po výhře v overtimu vyskočil ze střídačky a trefil hokejkou projíždějícího Američana Colea Coskeyho do slabin, který se ihned skácel k ledu. Chomutov podal podnět už předtím na disciplinárku za údajně brutální zákroky soupeře, za Šlahařův karambol ale dodatečný trest nepřišel, a tak zlínského útočníka na severu Čech pouze přivítal transparent za domácím kotlem ve znění: „Šlahaři, ty pra*e.“

„Realizační tým Chomutova to zveličil a Coskey přibarvil svůj pád. Během série jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale Kubovi Šlahařovi jsem říkal, že to byl sice po našem vítězství zbytečný kontakt s Coskeym, ale ten to vyloženě přihrál,“ osvětlil Pardavý, jenž také ocenil přínos Viktora Hübla s Františkem Lukešem, kteří po vyřazení od Zlína definitivně ukončili své kariéry.

„I v této sezoně potvrzovali, jak jsou neskutečně dobří a šikovní. Jejich útok byl nezastavitelný ještě po tom, co k sobě dostali Coskeyho. V ofenzivě byli dobří, přestože už pomalejší. Jsem rád, že jsme je dokázali eliminovat,“ pochvaloval si Pardavý a kvitoval v konfrontaci Zlína s Chomutovem na poměry druhé nejvyšší soutěže nadstandardní diváckou kulisu. „Kéž by v Maxa lize byly všude takové podmínky jako tady a u nás, někde jinde jsou totiž ve zlém stavu. Chomutov má krásný zimák, u nás je také extraligový stadion a skvělá atmosféra, což jen přispělo ke kvalitě celé série,“ uzavřel.