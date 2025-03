Smrt Schumacherova šéfa: S Michaelem se nestihl rozloučit... kvůli Corinně?

Ve čtvrtek zasáhla svět motosportu zpráva o úmrtí bývalého irského závodníka a slavného reportéra Eddieho Jordana (†76). Ten byl mimo jiné ve formuli 1 také prvním šéfem Michael Schumacher (56). Jejich vztah měl ale dost smutný konec...

Eddie Jordan by zakladatelem stáje Jordan Grand Prix. A právě v jejich barvách poprvé okusil Michael Schumacher prostředí formule 1. Pomohla mu k tomu i malá lest! Šéfovi týmu totiž tvrdil, že dobře zná trať ve Spa, ačkoliv to nebyla pravda a absolvoval tam jen projížďku na kole. „Kdybych to věděl, nikdy bych ho k tomu nepustil,“ přiznal později Jordan, který tehdy hledal náhradu za svého jezdce Bertranda Gachota lítajícím v maléru poté, co postříkal slzným plynem taxikáře.

Eddie, který tento týden podlehl rakovině prostaty, se tak stal prvním Schumacherovým šéfem v královně motosportu. Konec jejich přátelství byl ale trochu smutný.

Když se po Jordan pokoušel sedminásobného mistra světa navštívit po jeho nehodě na lyžích, Schumacherova žena to zakázala. „Zkoušel jsem se s Michaelem setkat v prvních dnech a Corinna odmítla. A to právem, protože ho chtělo vidět příliš mnoho lidí," pověděl později ohledně situace. Ani trochu si to ovšem nebral osobně. „Vždy jsem chápal její situaci," přiznal muž, který se nemohl se Schumacherem rozloučit.