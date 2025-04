Jágr se kochal Řeckem a jeho neteř mezitím přiznala: Skončila ve špitále!

Legendární hokejista Jaromír Jágr (53) opustil svůj domov před cestou do Athén s nadšením, naopak jeho neteř Pavlína (34) se nemohla dočkat, až se do něj vrátí. A není se co divit. Modelka a influencerka přiznala, že musela strávit několik dní ve špitále!