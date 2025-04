Filmový Kolja díky Františku Loukovi slyšel, jací jsou Rusové prevíti. Legendární hokejista Wayne Gretzky (64) zřejmě nemá šajnu.

Alexandr Ovečkin (39) z Washington Capitals zdolal střelecký rekord dějin zámořské NHL. V mači na ledě New York Islanders ruský útočník vstřelil ve 28. minutě 895. gól své kariéry. Kanaďan Gretzky tedy po 31 letech předává žezlo!

»The Great One« nejspíš z toho šoku, že někdo jeho počin dokázal překonat, pomotal vlastní rodokmen! „Zahořklost? Ne, vůbec ne, ani trochu. Jsem za Alexe šťastný. Můj dědeček byl Rus, byl by velmi šťastný, kdyby Rus překonal můj rekord,“ řekl Gretzky.

Láska z Ukrajiny

Jestli se ale Těrentij Lavrentěvič Greckij teď neotáčí v hrobě. Vždyť pocházel z oblasti Grodno na území dnešního Běloruska, než kvůli bolševikům emigroval do Kanady a našel si lásku z Ukrajiny. Její řečí také doma mluvili. A když ho někdo v jeho nové zemi označil za Rusa, bral to jako hanbu. „Ne! Já jsem Bělorus!“ opakoval vždy hrdě Wayneův děda.

Bývalému kanadskému útočníkovi s číslem 99 teď pochopitelně tleskají v Moskvě, odkud Putin stále velí k útokům na ukrajinské obyvatelstvo. Někdejší sovětský obránce a dnes poslanec Státní dumy Vjačeslav Fetisov (66) řekl: „Všichni jsme věděli, že Wayne Gretzky má ruské kořeny. A Ovečkinův návrat do KHL? Byla by to skvělá událost pro nás všechny!“