Všechno je možné. Zdálo se, že střelecký rekord NHL vydrží navždy. Ani Alexandr Ovečkin dlouho nevěřil, že je to možné. „Mluvil jsem s Waynem Gretzkym. Myslím, že tohle nemůže nikdo překonat,“ řekl v lednu 2017. „Pokusím se o to,“ změnil názor zhruba o dva roky později. V 39 letech ruský útočník svou misi dotáhl. S 895. gólem, který vstřelil do branky New York Islanders, je kapitán Washingtonu nový nejlepší střelec v historii základní části soutěže.

O zápis do historie se ruský hokejový velikán postaral v 28. minutě zápasu na ledě Islanders, kdy snížil na 1:2. Utkání bylo poté přerušeno a devětatřicetiletý ruský kanonýr přijímal gratulace. Blahopřát mu přišel na ledovou plochu i Gretzky.

„895 je docela jedinečné,“ řekl Gretzky. „Říká se, že rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ale nejsem si jistý, jestli někdo dá víc gólů,“ uvedl čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru, který je s 2857 body nejproduktivnějším hráčem v historii NHL. V lize strávil 20 sezon, stejně jako dosud ruský útočník.

„Wayne, vždycky budeš 'Great One' a patřil ti rekord, o kterém si všichni mysleli, že ho nikdo nepřekoná. Ale tys to dokázal, Alexi. Jsi úžasný,“ prohlásil komisionář NHL Gary Bettman.

Zdálo se, že s blížícím se finišem začal Ovečkin zrychlovat. Skóroval ve čtyřech zápasech v řadě. K vítězství Washingtonu nad Chicagem 5:3 přispěl už v noci na sobotu svou 893. a 894. trefou v základní části NHL. V domovské Capital One Areně vyrovnal historický počin, který přetrval 31 let. K jeho dosažení potřeboval 1486 zápasů. Stihl to o jedno utkání rychleji než Wayne Gretzky.

Great One sledoval duel Capitals s Chicagem osobně. „Alex mi povídal, ať na zápas nechodím, dokud se nepřiblíží rekordu na dva góly. Ale řekl jsem si, že raději poletím, protože možná dá hattrick. A když ve čtvrté minutě skóroval, napadlo mě, že možná už po první třetině bude hotovo,“ vyprávěl.

O šest let starší

Když v čase 46:13 v přesilovce Ovečkin prostřelil Spencera Knighta typickou ranou z levého kruhu a vyrovnal na 3:3, Gretzky s manžekou Janet a šéfem NHL Garym Bettmanem mu v lóži zatleskali, zápas byl na několik minut přerušen.

„Tohle je podstata NHL. Gordie Howe byl u toho, když jsem překonal jeho rekordy. Od Jeana Beliveaua k Howeovi, poté Bobby Orr, Mario Lemieux, Mark Messier... Jestli někdo přeskočí Alexe, doufám, že mu taky přijde pogratulovat,“ dodal nejlepší hokejista historie.

Předchozí maximum Gordieho Howea pokořil Gretzky svou 802. trefou kariéry 23. března 1994. Po 30 letech, 10 měsících a 24 dnech. „Až budou rekord zapisovat, přál bych si, aby ke jménu Gordieho Howea připojili hvězdičku s poznámkou, že on hrál v jiné éře a bylo mnohem těžší dávat góly,“ připomněl Gretzky. Hrál tehdy za Los Angeles Kings a bylo mu 33 let.

Jeho rekord v počtu 894 branek přežil ještě o něco déle, Ovečkin je o šest let starší, než byl on v době překonání Howeova záznamu. „Pamatuju si, co mi řekl táta, když jsem rekordy lámal já: Až tě někdo trumfne, buď na něj stejně hrdý, jako ostatní teď na tebe,“ líčil Gretzky. Poslední gól kariéry v NHL vstřelil 29. března 1999.

A hned v dalším zápase Capitals legendárního Kanaďana překonal. V první přesilovce svého týmu na ledě Islanders ve druhé třetině vypálil švihem a zapsal se do dějin. Okamžitě skočil v radosti na led, zasypali ho spoluhráči, zápas se přerušil a nastala ceremonie.

Ruský snajpr se mohl na rekord dotáhnout dřív. Jenže listopadová zlomenina lýtkové kosti ho vyřadila ze hry na téměř pět týdnů. Po návratu však nabral ostré tempo. Zaznamenal 27 zásahů ve 42 zápasech. Podevatenácté v kariéře nastřílel přes 30 gólů, což je taky maximum NHL. A ještě jeden rekord zlomil v památném utkání, když dal svou 136. vítěznou trefu a nechal za sebou Jaromíra Jágra.

Great One byl tvůrce

Jako by všechno běželo podle scénáře. Capitals plánovali oslavu půlstoletí od vzniku klubu a připomínku vítězného týmu, který v roce 2018 vybojoval Stanley Cup. Do toho Ovečkin vyrovnal Gretzkého rekord. „Je to výjimečný moment,“ usmíval se.

Na rozdíl od Gretzkého je Ovečkin vždycky hlavně zakončovatel. Velikán s číslem 99 dokázal nasypat za sezonu i 92 gólů. Ale proslul hlavně jako geniální tvůrce hry. Jeho úřadovnou byl prostor za brankou, odkud rozehrával i v přesilovkách. Jen v nich si připsal rekordních 686 asistencí proti 276 nahrávkám Ovečkina, který má svou nejčastější palebnou pozici na levém kruhu.

Článek pokračuje pod infografikou.

Capitals v sezoně prožili ze všech týmů největší vzestup a jako první ve Východní konferenci si zajistili účast v play off. Můžou získat rovněž Presidents' Trophy za vítězství v dlouhodobé soutěži. Ale všichni žili ve víru GR8 Chase. Sledovali Ovečkinovu honbu za zlomením velkého rekordu.

Dvacet sezon potvrzuje, jak fenomenální je střelec. Za celou dobu šel pod třicet gólů jen ve zkráceném covidovém ročníku 2020/21. Je tváří, která ligu prodává. Jako jeho o dva roky mladší vrstevník Sidney Crosby. Vedle mírného rodáka z Nového Skotska však působí mnohem nápadněji. Dráždí svým temperamentem, okázalými oslavami gólů a gesty u střídaček soupeřů.

Kuře s parmazánem

Ve Washingtonu se naučil fandit fotbalovému týmu Commanders. Oblíbil si italskou kuchyni a před zápasem si dává kuře s parmazánem. Ale pořád je Rus jak poleno. Tělem i duší. Když nepobývá v hlavním městě USA, tráví Ovečkin čas ve svém domě na Floridě nebo venkovském sídle u Moskvy. V Rusku je hrdinou, reprezentoval ve všech mezinárodních turnajích, v nichž mohl hrát. V roce 2014 byl ambasadorem olympijských her v Soči a v roce 2018 zase mistrovství světa ve fotbale.

Taky podporuje Vladimira Putina. Před ruskými volbami v roce 2018 vedl na sociálních sítích kampaň za jeho zvolení. Ze svého instagramového účtu, který sleduje 1,6 milionu lidí, ani tři roky od vojenského vpádu na Ukrajinu neodstranil fotku s ruským vůdcem. Loni v létě nastoupil v Moskvě v exhibici hvězd NHL a KHL. Hrál v něm ale třeba i Artěmij Panarin, který kvůli kritice moci ještě před invazí zkusil své.

„Už žádnou válku. Nezáleží na tom, kdo je ve válce – Rusko, Ukrajina, různé země,“ řekl Ovečkin krátce po zahájení agrese. „Je to můj prezident,“ odpověděl na otázku, zda pořád stojí za Putinem. „Nejsem politik. Jsem sportovec.“ Od té doby se k ničemu nevyjadřuje.

Za své postoje čelil kritice. Dominik Hašek vyzval fanoušky, aby ho neoslavovali, až překoná rekord, protože slouží jako reklama Putinova krveprolití a rozpínavého nacionalismu. Mezinárodní hokejová federace IIHF vyloučila Rusko ze všech soutěží. Ovečkinův dlouholetý dodavatel výstroje, společnost CCM, přestala po invazi jeho a další ruské hráče využívat v globálních marketingových kampaních.

Mnohým se tenhle kontext Ovečkinova příběhu příčí. NHL však taková témata nechce řešit. Není v jejím zájmu šířit názory ve vztahu mezi hokejem a mrtvými na Ukrajině. Další Ovečkina omlouvají, že není v pozici, kdy by se Putinovi mohl postavit. Z miláčka ruského národa by se stal nepřítel. Do hlavy mu nikdo nevidí. Ale není naivní.

Ovečkin střílí, Ovečkin dává gól. Hokej v NHL našel vlastní fyzikální poučku. Nejlepším střelcem v historii základní části už nebude Wayne Gretzky, což je prostě fakt. Tak je to potřeba brát.

Východní konference # Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Washington 77 42 7 9 19 277:211 107 2 Toronto 76 39 8 4 25 250:221 98 3 Tampa 77 39 6 6 26 276:202 96 4 Carolina 76 41 5 4 26 247:207 96 5 Florida 77 35 9 4 29 238:209 92 6 Ottawa 77 33 9 6 29 222:215 90 7 Devils 77 36 5 7 29 231:201 89 8 Montreal 77 28 10 9 30 232:252 85 9 Rangers 77 32 4 7 34 230:235 79 10 Detroit 76 28 8 7 33 218:238 79 11 Islanders 76 27 7 10 32 210:231 78 12 Columbus 76 24 10 9 33 245:262 77 13 Buffalo 76 27 7 6 36 253:268 74 14 Pittsburgh 78 21 10 12 35 228:285 74 15 Flyers 77 20 11 9 37 219:266 71 16 Boston 78 24 7 9 38 205:259 71