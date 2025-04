Neustále dokazuje, jak je mimořádný. Pořád neobjevil strop. Útočník David Pastrňák v noci na neděli pětibodovým výkonem „sám“ porazil Carolinu 5:1. Není to žádná novinka, Čech táhne hokejisty Bostonu v celé sezoně. Hattrickem opět zlomil hranici 40 branek, do následujícího klání s Buffalem se navíc podepsal pod 46,5 procenta všech tref Bruins. Nikdo v NHL se o ofenzivní produkci svého mužstva nestará víc. „Jen bych si přál, abychom byli v jiné pozici,“ narážel Pastrňák na umístění svého týmu, který už nemá šanci na postup do play off.

Kdo jiný měl Boston ochránit od historické potupy než právě muž s číslem osmaosmdesát. Klub z přístavního města nezažívá snadné časy, je na chvostu Východní konference. A i když ho David Pastrňák dotuje solidní várkou bodů, nedokázal zabránit krušné sérii deseti prohraných zápasů v řadě.

Jedenáctý neúspěch by už znamenal dorovnání přesně sto let starého záporného rekordu organizace. Stát se součástí podobné patálie havířovský rodák odmítl ve spolupráci s forvardem Morganem Geekiem. Oba prožili snový večer a Hurricanes pěti individuálními zápisy nepustili k prohloubení tragédie. Hodně pomohl i nadstandardní brankář Jeremy Swayman.

Pastrňák vstřelil devatenáctý hattrick v NHL, nic to však nezměnilo na faktu, že Boston se do play off letos nepodívá. Navzdory vítězství o víkendu definitivně přišel o matematickou šanci zajistit si místenku mezi nejlepšími.

Taky proto nejzářivější český hráč nad individuálními počiny tolik nejásal. „Je to pro mě složité komentovat vzhledem k situaci, v jaké se nacházíme. Určitě mi čísla pomohou pro sebevědomí, že jsem dal čtyřicet gól, využiju jako motivaci nejen do dalších dní, ale také do příštích sezon,“ pověděl Pastrňák k překlenutí atraktivní mety.

Víc byl dojatý gólman Swayman, který si při 39 zákrocích sáhl na jubilejní sté vítězství za Bruins. „Nikdy jsem si nepomyslel, že by to bylo možné. Jsem součástí klubu už pět let, s kluky v Bostonu jsme jako bratři. Bez nich bych to nedokázal,“ pověděl nadšený šestadvacetiletý muž s maskou.

Pastrňák bral výhru mnohem střízlivějšíma očima, je na něm znát, jak ho z týmového pohledu zpackaná sezona žere. Věřil, že ještě jeden pohárový atak zvládne, ale dohnala ho reálná síla sestavy. Po povedených ročnících tentokrát prožili Bruins drsný sešup.

Kdyby chtěl jejich vrchní zakončovatel spásu hledat na květnovém mistrovství světa, vlastně se mu nikdo nemůže divit. Zatímco dříve reprezentační trenér Radim Rulík tuto variantu spíše odmítal, v týdnu ji už nepovažoval za zcela uzavřenou.

„Pokud by postoupili do play off, bylo by to jednoznačné ne. V tuhle chvíli a v téhle situaci, jak jsme spolu mluvili… Řeknu to tak, že David o tom přemýšlí. Je to pozitivnější. Ale dohoda je taková, že Jirka Šlégr (generální manažer reprezentace) se s ním spojí po konci základní části a všechno se bude řešit potom,“ prozradil Rulík na kempu v Karlových Varech.

Záleží samozřejmě i na stanovisku bostonského vedení. U Bruins ještě hrají Pavel Zacha nebo Jakub Lauko, v jejich případě by mělo záviset zejména na zdravotní prohlídce, byť druhému jmenovanému končí v zámoří smlouva.

Největší kvalitu by národnímu mužstvu nepochybně přinesl Pastrňák. Z borců v elitní desítce bodování NHL se vyjímá třeba tím, že jako jediný nehraje v mančaftu, který by si nárokoval účast v bojích o Stanley Cup.

Diskuze o individuálním ocenění Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče základní části se však u Pastrňáka zdá zbytečná. Posledním borcem, který cenu dostal, aniž by figuroval v play off, byl v roce 1988 Mario Lemieux z Pittsburghu. Tehdy prožil fenomenální rok se 168 body v 77 zápasech. Čech bude atakovat stovku.

