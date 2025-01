Hamerlík o startu dynastie i přátelství s Hrubcem: Nebyl frajírek

Do historie třineckého hokeje se vepsal zlatým a nesmazatelným písmem. Slovenský brankář Peter Hamerlík vychytal pro Oceláře v roce 2011 první titul a v dresu s drakem na hrudi odkroutil hned deset extraligových sezon. Po aktivní kariéře se vrhnul na studium. „Udělal jsem si vysokou školu. Nedávno jsem měl státnice z ekonomie, takže už to mám dokončené,“ říká stříbrný medailista z mistrovství světa 2012 v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

V průběhu sezony do Slezska jezdívá často. „Tak třikrát nebo čtyřikrát za rok určitě, vzpomínky na mě okamžitě vyskočí,“ usmívá se Peter Hamerlík. Pod Javorovým se znovu ukázal na začátku týdne, kdy se společně s bývalým parťákem Martinem Vojtkem či výkonným ředitelem Markem Chmielem zúčastnil ocelářského PUB QUIZU, v němž poměřil své hokejové znalosti s desítkami fanoušků. Řada otázek se obou gólmanů týkala.

Na podobném kvízu jste už někdy byl?

„Na něčem takovém jsem byl úplně poprvé. Když jsem přišel, ptal jsem se, jestli budu kroužkovat nebo mít nějaké možnosti. (usmívá se) Vyhráli jsme, takže nemůžu být naštvaný. (směje se) Bylo to skvělé. Je fajn, že se tady vytvořila taková komunita, ve které to žije, i když není extraligový zápas. Pokud se v úterý nehraje, udělá se něco takového, což je pro lidi super. Přesně takto se vytváří základna ve zdravé organizaci. Neslyšel jsem tady nějaké vulgarismy směrem k této sezoně, což je velmi pozitivní. Lidi prostě dojdou, pobaví se a nemají potřebu nadávat, že se tento rok Třinci nedaří.“

A jak to vnímáte vy? Myslíte si, že se Oceláři zvednou?

„Každý sportovec vám řekne, že donekonečna se vyhrávat nedá. Není to výmluva, ale teď to je prostě takhle. Pořád si ale myslím, že se to v play off ještě trošičku otočí. Žádný klub nebude chtít proti Třinci hrát, to je prostě fakt. Soupeři zase budou vidět všechny tituly a úspěšné sezony. Ostatně Třinec vyhrál extraligu i z předkola, že?

Ano, z šestého místa po základní části.

„Neříkám, že se to stane znovu, ale život týmu má pokaždé nějaký vývoj a zánik. Časem se to musí trochu občerstvit, kluci však hrají a bojují. Řekl bych, že v play off se to trošičku zlomí.“

Takže ve vašich očích bude Třinec znovu postrachem třeba pro Spartu nebo Pardubice?

„O tom jsem přesvědčený. Když to člověk vezme celkově, Třinec šel málokdy do play off z prvního místa nebo v pozici největšího favorita. Není to jen o Spartě nebo Pardubicích, je tam pět nebo šest mužstev, které to reálně mohou vyhrát. Ale dobrovolně se postavit mistrovi třeba už v předkole? Do toho bych nešel. (usmívá se) Teda určitě bych do toho nešel s vědomím, že celý rok hráli prd a já je stoprocentně dám.“