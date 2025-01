Šlégr o vzestupu juniorů: Udělal se kus práce. Mluvil už s Pastrňákem o MS?

Světový šampionát, na kterém budou Češi obhajovat titul, se nezadržitelně blíží. I proto se reprezentační generální manažer Jiří Šlégr chystá na inspekční cestu do zámoří, aby promluvil s možnými posilami z NHL. „Vždy záleží na okolnostech, jestli kluci v daný moment hrají play off nebo jak jsou na tom zdravotně,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz. Olympijský vítěz z Nagana se rozpovídal i o nedávném bronzovém úspěchu juniorů.

Na dvacítkách cinkla třetí medaile v řadě. Je to definitivní stvrzení, že se český hokej vydrápal zpět nahoru?

„Musím to vnímat, protože výsledky vždy hovoří za vše. Když naopak nejsou, je to úplně stejné. Pokud deset let nevezete medaile, tak musíte konat. My jsme si to uvědomili, začali jsme pracovat úplně jinak a výsledky se začínají dostavovat. Udělal se tady velký kus práce. Nový svazový prezident pan Hadamczik vyměnil skoro všechny trenéry národních mužstev, na což musí mít člověk velkou odvahu a čuch na správné lidi. Na postech reprezentačních trenérů jsou dneska kluci, kteří buď hráli, nebo je to extrémně baví.“

A hlavně sbírají úspěchy.

„Pod vedením trenéra Rulíka k tomu přistupují úžasně. Radim si to vzal za své a pravidelně se s ostatními potkává na schůzích, kde probírají jednotlivé turnaje, tréninky a přístup k hráčům. Tito trenéři tam dneska mohou být, příště už ne, ale hlavní je, že získané zkušenosti si přenesou zase někam jinam. Nepředpokládám, že nikde nebudou trénovat, až v národním mužstvu skončí. V těchto věcech nastal v českém hokeji obrovský posun. Samozřejmě když se vozí medaile, všechno se obhajuje daleko lépe. Já jenom apeluju na to, abychom znovu nezaspali stejně jako před lety, kdy naše generace vyhrávala. Najednou jsme přestali pracovat koncepčně. Pokud zase začneme vyhrávat a povede se nám na medaile navázat, musíme pracovat dál.“

Roste teď českému hokeji víc rozdílových hráčů? V budoucnu by jimi v NHL mohli být třeba Jiří Kulich nebo Eduard Šalé.

„Určitě, tenkrát na dvacítkách zářil i Myšák. Máme výborné obránce, když se bavíme o Svozilovi, Jiříčkovi nebo Špačkovi, ale nechci na nikoho zapomenout. Podepisuje se na nich, že dostali důvěru a nebáli se hrát hokej, kterého jsou schopni, což zas a znovu vychází od trenérského týmu. Pokud hráčům dáte pohodu, důvěru a věříte v ně, později vám to vrátí. Po republice však máme spoustu dobrých trenérů, kteří talentované kluky umí vychovávat.“

Nicméně do této sezony NHL naskočilo jen dvacet českých hráčů do pole. Čekáte, že se časem jejich počet zase zvýší?

„Nemůžeme si myslet, že uděláme pár medailí a NHL po nás bude skákat. Však vidíte, že nás vyřadili z turnaje čtyř zemí, protože tolik hráčů tam prostě nemáme. Dám ale za příklad Špačka, který měl výborné mistrovství a hraje skvěle na farmě. Dostává dostatečné minuty, takže u něj je jenom otázka času, kdy začne hrát NHL nastálo. Máme tam ale další takové hráče. Pojetí hry, které kluci mají už ve dvaceti letech, je dobré. Náš hokej je dneska koukatelný a příjemný. Myslím si, že takhle to začne vnímat i NHL a časem se to bude měnit. Možná už na letošním draftu, uvidíme.“

Teď už k seniorskému mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku, které proběhne v květnu. S možnými posilami z NHL jste v kontaktu?

„Na konci února pojedu do zámoří, kde bych měl vidět zhruba osmnáct hráčů v průběhu necelých tří týdnů. Není úplně důležité, co uvidím přímo tam, ale daleko důležitější bude, že se s hráči potkám a promluvím s nimi. Přece jen na této pozici jsem pro ně novým člověkem, i když mě už znají.“

Jak budou setkání probíhat?

„Vždycky je dobré si podat ruku a pobavit se o tom, zda jsou ochotni reprezentovat. Radim Rulík ale správně říká, že nikdo nemá pozici jistou. Když někdo hraje v NHL, neznamená to, že nutně musí na mistrovství. Někdo se prostě o pozici bude muset poprat. Pokud zapadne do konceptu, který má Radim nastavený, bude mít velkou šanci jet.“

S Martinem Nečasem a Davidem Pastrňákem jste už mluvil?

„S Martinem ano, Davidovi jsem se ještě nedovolal. Potkám se s nimi a pár slov prohodíme. To jsou zrovna hráči, u kterých není potřeba dlouze diskutovat o tom, jestli přijedou na mistrovství. Vždy záleží na okolnostech, jestli kluci v daný moment hrají play off nebo jak jsou na tom zdravotně.“

Nemáte strach, že omluvenek tentokrát přibude, když se nebude hrát v Česku?

„Praha samozřejmě byla něco úplně jiného. Tam chce jet každý nejen od nás. Musíme počítat s tím, že kluci mají poměrně dlouhou sezonu, takže se může stát, že budou nakřáplí a nepojedou. Nesmíme zapomínat ani na to, že za rok bude olympiáda, takže mistrovství světa je takovou zkouškou, kde se můžeme sehrát.“