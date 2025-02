Schumacherova manželka o soudu s vyděrači: Prohlášení plné vzteku

Manželka legendárního Michaela Schumachera obvykle veřejná prohlášení nedělá. Teď má ale za sebou soud s muži, kteří se její rodinu pokoušeli vydírat zveřejněním zpráv o Michaelově zdraví. A názor na výsledek si rozhodně nechtěla nechat pro sebe...

Jako kdyby se rodina sedminásobného mistra F1 nenatrápila dost! Od nehody na lyžích, při které se Michael Schumacher vážně zranil, uplynulo už dlouhých 11 let. O jeho zdravotním stavu se toho příliš neví a právě na tom si chtěli smlsnout vyděrači. Ti byli dohromady tři a patřil mezi ně i Michaelův bývalý bodyguard Markus Fritsch (53).

Muži stanuli před soudem za to, že z počítače odcizili pevné disky s důvěrnými obrázky, videi a lékařskými záznami, a pod pohrůžkou zveřejnění se snažili z rodiny slavného šampiona vymáčknout zhruba 361 milionů.

Verdikt soudu byl nejspíš pro mnohé překvapivý. Hlavní obžalovaný byl odsouzen ke třem letům vězení, jeho třicetiletý syn k podmíněnému trestu šesti měsíců a bývalý bodyguard schytal dvouletou podmínku za napomáhání vydírání. A blízcí Michaela Schumachera byli z takového rozhodnutí dost v šoku. Manželka motoristické legendy dokonce účinila oficiální prohlášení, což dělá jen velmi vzácně.

Svá slova zaměřila především na bývalého zaměstnance. „Podali jsme odvolání proti trestu, který považujeme za příliš mírný. Podle mého názoru byl hlavním strůjcem celé akce,“ nechápe Corinna, kterou velmi mrzí ještě další věc. „Co mě stále nejvíce šokuje, je masivní narušení důvěry. Měl by dostat trest, který by odradil případné napodobitele,“ napsala Schumacherová do svého prohlášení. Zůstává tak otázkou, jestli si odvoláním pomůže...