Válka v Hradci. Nejsem z toho happy, sykl Kováč po vítězství. Co řekl o Nezmarovi?

Emoce jely na maximum. Mezi lavičkami to bylo velké vzrůšo. Po devadesátiminutové válce slaví Liberec. Poprvé v sezoně se po vydolovaném triumfu 2:0 v Hradci Králové vmáčkl mezi nejlepší šestku. Pokud v sobotu zmuchlá Karvinou, která s jistotou zůstává viset v prostřední skupině, bude pod Ještědem pořádně veselo. Klub už na beton zůstane ve skupině o titul. „Byl by to sen,“ říká Radoslav Kováč, trenér vítězů.

Z totální války jste vyšli vítězně. Co se ve vás odehrává?

„Mám samozřejmě radost. Hrozně nám pomohl vstup do utkání, dali jsme rychlou branku, která ovlivnila zápas. Kdyby to bylo naopak, tak bychom měli problém. Do Hradce se totiž strašně těžko chodí, dobře brání. Jsou vysocí, je to složité. Myslím si, že v prvním poločase jsme mohli dát ještě jeden gól, kdy Krollis šel sám na bránu, a někdo (Petrášek) vykopl míč z čáry. Mohli jsme rozhodnout dřív. V druhém poločase se dostavil tlak domácích, co se týče standardek, dlouhých autů. Kluci to perfektně odskákali. Chtěl bych strašně poděkovat všem hráčům. Velký kredit patří gólmanovi Krajčiríkovi, který se těsně před zápasem dozvěděl, že jde chytat, a byl famózní.“

Jste v první šestce, poprvé v sezoně. Jak to zní?

„Zní to pěkně, ale ještě není konec. Máme před sebou veledůležité utkání, které bude hrozně o hlavě. Nesmíme celý týden povolit v koncentraci. Přijede Karviná, má skvělou sezonu, velmi silný tým. Musíme se na to dobře připravit. Máme to ve svých rukou. Je to náš velký sen.“

Vypadáte absolutně v klidu, ale zápas byl velmi nervózní. Mezi lavičkami to pořádně vřelo… I po zápase na trávníku. Byl to nejemotivnější zápas sezony?

„Asi určitě. Nejsem z toho happy, kultura by měla být lepší. Byl to přímý souboj o šestku, emoce byly velké, ale pořád to bylo snad v rámci nějaké slušnosti. Oba týmy věděly, o co jde. Někdy to tak je, ale byl bych radši, kdyby to na lavičkách bylo daleko klidnější. Já jsem za naši lavičku zodpovědný, musíme se v tom zlepšit. Co se dělo po zápase, vůbec nevím. My si za každou cenu musíme zachovat tvář, ocenit soupeře a pogratulovat. S realizačním týmem se o tom budeme bavit.“

Gólman Tomáš Koubek se zranil na rozcvičce. Co se mu stalo?

„Nemám detailní zprávy, snad nejde o nic vážného. Přisedl si trochu koleno, píchlo ho, zabolelo. Komplikace to byla, ale jsem rád, že i kluci na lavičce jsou ve skvělém nastavení. Před zápasem jsem na přípravě říkal, že všichni, co sedíme v místnosti, musíme podat nejlepší výkon. Jsem rád, že se nám to podařilo.“

Mužstva pod vaším vedením se prezentují povětšinou zajímavým fotbalem, dnes jste k tomu přidali i pořádnou porci bojovnosti, obětavosti. Máte konečně tým s velkým T?

„Věřím, že ano, že jsme na správné cestě. Stoprocentně chceme být ještě lepší. Ale vážíme si toho. Máme subtilní hráče, proto jsem klukům říkal, že i Hlavatý s Višinským, kteří nejsou top soubojoví hráči, tak pokud půjdou do souboje, a prohrají ho, i tak je to pro nás vítězství. Co se týče bránění, organizace, hodně jsme se posunuli. Z hráčů cítím daleko větší sílu, že zápasy chtějí dohrát, což jsme na podzim nedokázali. Pomohli nám kluci, co přišli v zimě.“

Pochvalujete si příchody Lukáše Masopusta, Šimona Gabriela?

„Stoprocentně. Gába tomu strašně pomáhá souboji. Když je na hřišti Maso, zvedají se všichni. Tým má hned větší stabilitu, balanc. Tihle kluci se stali gamechangery, moc nám pomohli. Nemůžu zapomenout ani na Krollise. Dal pět gólů, pomohl nám v ofenzivě, fotbal strašně dobře cítí. Je u nás od toho, aby dával góly. Dneska vstřelil už poněkolikáté první gól zápasu, což nám extrémně pomáhá. Krollis dal první gól s Boleslaví, na Slovácku i v Hradci. To jsou detaily, které rozhodují.“

V posledním kole základní části hrajete s Karvinou, které už o nic nepůjde. Byli byste za hlupáky, kdybyste šestku nakonec neuhráli?

„Byla by ohromná škoda to pustit. Poslední krok bývá nejtěžší. Jak říkám, musíme udržet koncentraci. Věřím, že to urveme za každou cenu.“

Jak to chcete provést? Máte to už vymyšlené?

„Ano. Zkušení Maso, Miki, Rambo musí být pořád nastavení, že stále není konec. S těmito kluky budu komunikovat, že nesmíme polevit ani na milimetr.“

Pokud to zvládnete, co to bude po turbulentní sezoně znamenat pro vás?

„Vnímám věci okolo mě, že se nám po Dukle moc nevěřilo. Ale já pořád věřím naší cestě. Vedení klubu nepanikařilo, projevila se obrovská zkušenost Honzy Nezmara. Jasně, nikdo nebyl happy, dobré to nebylo. Ale my se pořád držíme naší cesty. Teď se nám daří, ale já vím, jak fotbal funguje. Taky jsem ho hrál. Je to nahoru dolů, není potřeba skákat do výšky, ale pořád tvrdě pracovat. Kdyby se to nezlomilo výsledky, mohlo se stá cokoliv. Projekt v Liberci je dlouhodobější. Kdybychom se v první sezoně dostali do top šestky, byl by to úspěch. Ale ještě tam nejsme.“