Skandál v Pljušenkově akademii: Na šikanu si stěžuje i syn!

Ruskem otřásá pořádný skandál! V akademii krasobruslařského šampiona Jevgenije Pljuščenka měl totiž jeden z bývalých trenérů zajít daleko za hranice. Svěřenkyni Veroniku Žilinová měl nevhodně obtěžovat, ale dost drsné praktiky prý aplikoval i na samotného Pljuščenkova syna Sašu!

Žilinová obvinění proti trenérovi Sergeji Rozanovovi, který akademii opustil v roce 2021, vznesla v rozhovoru pro MatchTV. Veronice mělo být teprve 11 let, když ji Rozanov nevhodně obtěžoval. Dívčina slova pak potvrdila také její matka. Web KP.ru navíc poukazuje na fakt, že aktuálně tvoří Sergej pár s jinou ze svých svěřenkyň, Polinou Šudoberovou.

A co víc, pořádné trauma si prý odnesl z Rozanovova koučování i Pljuščenkův syn Saša, jehož vyjádření pustila do éteru Jana Rudkovská. Chlapec podle všeho čelil týrání, během kterého mu Sergej nadával, mluvil s ním vulgárně a jednou ho dokonce »sjel« za to, že si po tréninku koupil džus. To si však podle trenéra kvůli špatnému výkonu nezasloužil. Saša měl přitom tehdy pouhých 7 let.

„Všechno, co se o mě řeklo, je úplná lež,“ bránil se v reakci pro MatchTV Rozanov. A Rudkovská se do něj záhy pustila. „Je úžasné, jak se někteří lidé dokážou takhle chovat! Sergeji, nestydíš se? Pomlouvali tě snad Nika Žilinová a Saša Plušenko? Ujasni si, co říkáš! Pokud to bude nutné, zapojím právníky a svědky," pohrozila Jana.

„Ponižoval jsi a urážel děti, mlátil jsi je ještě předtím, než jsi pracoval na naší akademii. Doufali jsme, že jsi se změnil, ale tvoje minulost mluví sama za sebe. Během tří dnů mi napsalo více než deset lidí s podobnými příběhy. Děti se bojí veřejně mluvit a je podlé vystavovat je takovému stresu,“ napsala Rudkovská, která je známá tím, že si nenechá skákat po hlavě. A co teprve, když jde o kauzu, ve které figuruje její syn...