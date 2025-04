Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Tenis je víc sexy, když je jeho součástí Marat Safin. Charismatický Rus, někdejší světová jednička a šampion dvou grandslamů, se v pětačtyřiceti uvolil zkusit trenérské řemeslo. Do svých služeb ho získal krajan, jehož zná od dětství – Andrej Rubljov, osmý hráč žebříčku.

Oba jsou rodáky z Moskvy, kteří vyrostli na kurtech tamního Spartaku a později přesunuli tréninkovou základnu do Španělska. Oba také svou náturou připomínají rozervané hrdiny z Dostojevského románů, kteří se co chvíli střetávají s okolním světem. Rubljov platí léta za elitního tenistu, už vystoupal na páté místo žebříčku, vyhrál sedmnáct turnajů ATP. Ale také odešel jako poražený ze všech deseti grandslamových čtvrtfinále, k nimž nastoupil. Když v únoru získal v Dauhá zatím poslední titul, vyznal se, jak mu loni v létě pomohla rozmluva se Safinem. „Chodil jsem v začarovaném kruhu a nevěděl, proč vlastně hraju. Nechci znít moc dramaticky, ale přemýšlel jsem, proč tu vůbec jsem. Dva tři měsíce takový stav zvládnete, ale já se tak cítil několik let,“ prozradil Rubljov, jenž bral antidepresiva, která už později přestala zabírat.

Do lepšího psychického stavu se prý dostal po loňské červencové rozmluvě se Safinem. „Pomohl mi pochopit sebe sama, krůček po krůčku jsem se dostával na lepší cestu. Ani teď nejsem šťastný, ale už nejsem vystresovaný a plný obav. Pro začátek jsem našel pevnou půdu pod nohama,“ líčil v únoru.

A od začátku dubna už má v týmu také samotného Safina. „Marat pro mě byl vzorem od mala, zná mě už jako malého kluka. A já zjistil, že to je skvělý člověk, který si prošel mnoha těžkými časy. Když jsem se dozvěděl, že by se nebránil zapojit se do tenisu, řekl jsem si, že za zeptání nic nedám,“ líčil Rubljov nedávno na turnaji v Monte Carlu.

Safin ukončil kariéru v roce 2009, když mu bylo devětadvacet. Získal během ní výraznou reputaci. Ozdoba každé párty, sexy chlapík s přívěšky na krku a desítkami vnadných obdivovatelek v patách. Bohem nadaný flákač, jenž promrhal nebeský talent. „Kdybych se choval jako on, chodil na diskotéky, pil a kouřil, nejsem ani v první stovce,“ pravil kdysi Michael Južný, Safinův daviscupový parťák.

Kudrnatý Rus s bradkou léta trpěl syndromem vyhoření. Už ve dvaceti dokázal všechno, co kdy chtěl. Ve finále US Open 2000 zdevastoval největšího z největších – Peta Samprase. „Neměl jsem šanci, tohle byl tenis budoucnosti,“ smekl Sampras po hodinu a půl trvajícím výprasku 6:4, 6:3, 6:3.

Playboy Safin se stal na čas světovou jedničkou, najednou neměl kam stoupat. A přišel volný pád do reje mejdanů, žen, alkoholu. „Ženské, rychlá auta a kasina mám raději než tenis. Už nemusím hrát pro peníze, mám jich dost. A mladý jsem jenom jednou,“ říkával, zatímco ostatní zoufale zvedali oči v sloup. Mohl by být tenisovým Jordanem nebo Schumacherem, místo toho utrácí nadání po diskotékách a dívčích postelích.

Žádný trenér s ním dlouho nevydržel, jako první v historii dostal pokutu, že úplně odchodil zápas na Australian Open. K dalšímu turnaji nastoupil s monokly na obou očích po rvačce v moskevském baru. Před finále v roce 2004 s Rogerem Federerem si prý po Melbourne vyrazil v dámské společnosti, místo půlnoci přišel na hotel až před ránem. Prohrál, rok poté už Švýcara ale zdolal v semifinále a ve finále skolil i domácího Lleytona Hewitta.

O jeho životě po konci kariéry není mnoho známo. Působil jako člen ruského olympijského výboru. V roce 2011 byl zvolen do státní dumy, ruského parlamentu, za Jednotné Rusko, stranu Vladimira Putina. V roce 2017 na vlastní žádost z politiky odešel.

Nyní se zjevil znovu u kurtů a vypadá, jakoby ani nezestárnul. Tradiční bradka, delší vlasy, sluneční brýle a nonšalantní vystupování někoho, kdo si je sám sebou dost jistý. „Můžu Andrejovi ukázat cestu, jít po ní už ale musí sám. Nejsou to žádná kouzla, všechno si musí odpracovat. Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží,“ prohlásil na úsvitu spolupráce.

Ta je předběžně domluvená do konce antukové části sezony, Rubljov však doufá v co nejdelší partnerství. „Záleží, jestli ho bude práce se mnou bavit, nebo bude trpět. Jestli získá pocit, že mu nenaslouchám a neplním pokyny, nebude se mnou ztrácet čas,“ uvědomuje si.

Bohém Safin má jistě mnoho jiných příležitostí, jak vyplnit svůj čas.