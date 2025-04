Při derby by si vyškrábali oči a rozkopali kotníky a teď aby se inspirovali Hřebejkovým bijákem Musíme si pomáhat. Řeč je o kvartetu pražských mančaftů v derniéře základní části ligy

Když to vezmeme od spodku tabulky, Dukla, Bohemians, Sparta i Slavia se mají dnes sakra o co bít. „Jsem rád, že jsme součástí velké slávy,“ pronesl velitel armády z Julisky Petr Rada (66) před mačem v Plzni, jenž je na památku 80. výročí osvobození města Američany pojmenován Utkání svobody.

Tuze hezké, ovšem »Radičovi« jde ve Štruncových sadech hlavně o nějaký ten bodík, který by se mu nadstavbové skupině o záchranu náramně hodil. A přitom by helfnul Slavii i Spartě. No a Bohemka je na tom v Ostravě podobně. Hraje za sebe a jen tak mimochodem i za obě »S«.

Variace, permutace, kombinace

Když Dukla zaboduje v Plzni, pomůže sobě v grupě o záchranu, Spartě ve skupině o titul při štvanici za druhým místem (znamená 2. předkolo Ligy mistrů), jež teď drží Západočeši, a může dotlačit Slavii k už dnešním oslavám titulu. Když Bohemians okradou ve Vítkovicích Ostravu, budou mít šanci přeskočit Mladou Boleslav do skupiny o umístění. Zároveň můžou stejným způsobem jako Dukla helfnout Spartě a Slavii. Když Slavia porazí Slovácko, při bodovém zisku Dukly a Bohemky vypukne mistrovský rej v Edenu dnes kolem 18:00. Sešívaní by tím jedním vrzem pomohli Dukle, jež bude Slovácko nahánět ve skupině o záchranu.

