Vitíkova premiéra v Serii A. Naskočil do druhé půle, Boloňa favoritovi podlehla

Martin Vitík brání Evana Fergusona z AS Řím
Martin Vitík brání Evana Fergusona z AS ŘímZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Itálie - Serie A
Fotbalový obránce Martin Vitík po přestupu ze Sparty prožil debut za Boloňu v Serii A. Reprezentační stoper dnes odehrál druhý poločas proti AS Řím, které doma zvítězilo 1:0. Obhájci mistrovského titulu z Neapole v úvodním kole zvítězili na hřišti Sassuola 2:0. AC Milán podlehlo jinému nováčkovi Cremoně 1:2.

Dvaadvacetiletý Vitík nastoupil po poločasové přestávce místo zraněného Nicola Casaleho. O vítězství AS rozhodl v 53. minutě Brazilec Franca, který před sezonou přišel z Flamenga.

Nový kouč římského celku Gian Piero Gasperini tak oslavil šestistý zápas na trenérské lavičce v Serii A vítězně. Sedmašedesátiletý Ital je teprve pátým trenérem v historii, který překonal hranici 600 odkoučovaných zápasů mezi italskou ligovou elitou.

Boloňa v součtu s minulou sezonou prohrála tři ligové duely po sobě, což se jí stalo poprvé od srpna 2018. Římu podlehla po pěti vzájemných zápasech, poprvé od ledna 2023.

Za úřadující mistry se z přímého kopu ve druhém poločase trefil nově příchozí Kevin De Bruyne, čtyřiatřicetiletý Belgičan se v dresu Neapole stal od sezony 1994/95 nejstarším debutujícím hráčem v poli. Obhájce titulu i díky vedoucímu gólu McTominaye, který se v minulé sezoně trefil dvanáctkrát, porazil Sassuolo pošesté za sebou.

AC Milán pod vedením nového kouče Massimiliana Allegriho prohrálo s Cremonou na domácí půdě poprvé v historii. Premiérové vítězství v lize oslavil na lavičce nováčka nový trenér Davide Nicola, jehož týmu zajistil tři body vítěznou brankou v 61. minutě útočník Bonazzoli.

Italská fotbalová liga - 1. kolo:

FC Janov - Lecce 0:0

Sassuolo - Neapol 0:2
Branky: 17. McTominay, 57. De Bruyne

AC Milán - Cremona 1:2
Branky: 45.+1 Pavlovič - 28. Baschirotto, 61. Bonazzoli

AS Řím - Boloňa 1:0
Branka: 53. Franca

#TýmZVRPSkóreB
1Neapol11002:03
2Cremonese11002:13
3AS Řím11001:03
4Janov10100:01
4Lecce10100:01
6Juventus00000:00
6Verona00000:00
6Udinese00000:00
6Parma00000:00
6Pisa00000:00
6Atalanta00000:00
6Lazio00000:00
6Como00000:00
6Fiorentina00000:00
6Cagliari00000:00
6Inter Milán00000:00
6Torino00000:00
18AC Milán10011:20
19Boloňa10010:10
20Sassuolo10010:20

