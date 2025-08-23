Vitíkova premiéra v Serii A. Naskočil do druhé půle, Boloňa favoritovi podlehla
Fotbalový obránce Martin Vitík po přestupu ze Sparty prožil debut za Boloňu v Serii A. Reprezentační stoper dnes odehrál druhý poločas proti AS Řím, které doma zvítězilo 1:0. Obhájci mistrovského titulu z Neapole v úvodním kole zvítězili na hřišti Sassuola 2:0. AC Milán podlehlo jinému nováčkovi Cremoně 1:2.
Dvaadvacetiletý Vitík nastoupil po poločasové přestávce místo zraněného Nicola Casaleho. O vítězství AS rozhodl v 53. minutě Brazilec Franca, který před sezonou přišel z Flamenga.
Nový kouč římského celku Gian Piero Gasperini tak oslavil šestistý zápas na trenérské lavičce v Serii A vítězně. Sedmašedesátiletý Ital je teprve pátým trenérem v historii, který překonal hranici 600 odkoučovaných zápasů mezi italskou ligovou elitou.
Boloňa v součtu s minulou sezonou prohrála tři ligové duely po sobě, což se jí stalo poprvé od srpna 2018. Římu podlehla po pěti vzájemných zápasech, poprvé od ledna 2023.
Za úřadující mistry se z přímého kopu ve druhém poločase trefil nově příchozí Kevin De Bruyne, čtyřiatřicetiletý Belgičan se v dresu Neapole stal od sezony 1994/95 nejstarším debutujícím hráčem v poli. Obhájce titulu i díky vedoucímu gólu McTominaye, který se v minulé sezoně trefil dvanáctkrát, porazil Sassuolo pošesté za sebou.
AC Milán pod vedením nového kouče Massimiliana Allegriho prohrálo s Cremonou na domácí půdě poprvé v historii. Premiérové vítězství v lize oslavil na lavičce nováčka nový trenér Davide Nicola, jehož týmu zajistil tři body vítěznou brankou v 61. minutě útočník Bonazzoli.
Italská fotbalová liga - 1. kolo:
FC Janov - Lecce 0:0
Sassuolo - Neapol 0:2
Branky: 17. McTominay, 57. De Bruyne
AC Milán - Cremona 1:2
Branky: 45.+1 Pavlovič - 28. Baschirotto, 61. Bonazzoli
AS Řím - Boloňa 1:0
Branka: 53. Franca
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Neapol
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Cremonese
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
AS Řím
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4
Janov
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
Lecce
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|6
Juventus
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Verona
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Udinese
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Parma
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Pisa
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Atalanta
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Lazio
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Como
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Fiorentina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Cagliari
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Inter Milán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Torino
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
AC Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|19
Boloňa
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|20
Sassuolo
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0