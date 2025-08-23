Vyloučeného Pulkraba vrátil do hry VAR: Vytrácí se tvrdost, červenou dají za cokoli
Teplice napočítaly třetí porážku v řadě. A to s Jabloncem (0:1) mohly dohrávat v deseti nebýt zásahu VARu, který opravil Marka Radinu, jenž vyloučil Matěje Pulkraba. Že si teplický útočník trest nezasloužil, potvrdil dokonce atakovaný Lamin Jawo. Gambijcův řev při vzájemném střetu sice slyšeli i kolemjdoucí za stadionem, po zápase však jablonecký forvard uznal: „Nebyla v tom intenzita. Je dobře, že rozhodčí červenou kartu zrušil.“
Pulkrab protestoval, ani se mu nechtělo do šatny a na obrácení verdiktu si počkal mezi střídačkami. Věděl, že jeho karambol s Jawem v 67. minutě nebyl tak divoký, jak to na první pohled vypadalo. „Zprvu to bylo o mojí nekvalitě, když jsem si špatně po autu zpracoval míč. V podobných případech se červené karty dávají, ale chtěl jsem to zachránit a věděl, že budu v souboji dřív. Uklouzla mi noha po balonu a druhá ujela do šlapáku. Snažil jsem se ho netrefit a vrškem mu zajel mezi nohy,“ popisoval Pulkrab.
Jawo stihl uskočit, čímž se vyhnul větším problémům. „Jinak bych měl stoprocentně zlomenou nohu. Věděl jsem, že to bude nebezpečné a vyskočil. Trefil mě, ale je správně, že z toho nebyla červená,“ přidal svůj pohled klíčový muž zápasu, který se v 11. minutě postaral o jedinou branku utkání.
„Vypadalo to blbě, jenže sudí od toho stál kousek. Byl jsem přesvědčený o tom, že pokud se podívá na VAR, červenou musí odvolat,“ zůstal přesvědčený Pulkrab, jenž vyšel znovu střelecky naprázdno, přestože jeho vrácení na trávník polilo Teplice živou vodou.
„Kdyby se odpískal faul a udělila žlutá, nic by se nestalo. Takhle domácí po Pulkrabově návratu ucítili šanci se zápasem ještě něco udělat, nakoplo je to,“ přemítal jablonecký kouč Luboš Kozel.
Teplice předtím ponížil hostující zásah po brejku. Daniel Trubač v nadějné pozici místo střely nahrával, následně přišla ztráta a rychlý kontr Aleguého, který vyšperkoval gólovou přihrávkou na Jawa.
„Přišlo mi to jak z nějaké tréninkové akce. Přitom víme o rychlosti Aleguého, máme ho dostoupit a nenechat rozběhnout. To byla chyba. Máme mladé obránce, je to o rychlosti. Starší vědí, kdy si útočníka chytnout, kdy spadnout, zařvat si o faul. Potřebujeme víc mluvit a řídit, ale to kluci do sebe dostanou dalšími starty. Bylo by zvláštní, kdyby ve své první sezoně hráli jako největší persony ligy,“ zamýšlel se v kontextu mladého kádru Teplic o poznání zkušenější Pulkrab.
Novák neleží. Dal mi loket, ale férově
Odchovanec Sparty se stejně v závěru bál o to, aby po anabázi s VARem nedostal přece jen později i druhou žlutou kartu. „Díval jsem se nedávno na Premier League a přijde mi, že se u nás dává červená za cokoli, co trochu zavání. Z fotbalu se vytrácí tvrdost. Někdo pozdě došlápne a hned se trestá vyloučením. Říkal jsem si, že by bylo skvělé zmrtvýchvstání, kdybych dal ještě gól, ale spíš jsem se bál druhé žluté karty, když je metr takový…. Přitom s Filipem Novákem jsem podstoupil hodně soubojů, šlápl na něj, on mi dal naopak loket. To bylo férové, neleží na zemi. Ale se žlutou jsem byl na vážkách, aby do toho nezasahoval rozhodčí, takže jsem do toho nechodil na dlouhou nohu,“ pokračoval Pulkrab.
Jablonec ustál i nasazení teplické posily Nyarka. „Od Denise Halinského jsme věděli, že je extrémně silný a rychlý. V tom nám může pomoct. Uvidíme, jestli ho trenér plánuje využít na hrotu, nebo na křídle. Může přinést jinou typologii a překvapení jako John Auta,“ věří Pulkrab.
O poznání klidnější může být Luboš Kozel. Jeho svěřenci zaznamenali skvostný vstup do ročníku a dosud bez porážky po šesti kolech dotírají na ligovou špičku. A to už mají za sebou trojlístek nejtěžších soupeřů ze Sparty, Slavie i Plzně.
„Mužstvo má kvalitu, jsme delší dobu pohromadě a víme, co chceme hrát. Jsme sebevědomí a takový zápas jako v Teplicích, který není jednoznačný, dokážeme dotáhnout do vítězného konce,“ liboval si.
Mrzet ho tak nemusely ani dvě neuznané branky. „Nepohlídali jsme si ofsajdové pozice,“ věděl. Střelec Jawo i na tom přesto viděl pozitiva. „Mysleli jsme, že oba budou platit, ale podobné situace jsme trénovali. Proto jsme byli blízko k tomu, aby z nich byl gól,“ uzavřel velmi solidní češtinou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu