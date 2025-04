Biatlonistka Puskarčíková po operaci: Utrpení i po týdnu!

Bývalá česká reprezentantka v biatlonu Eva Puskarčíková se rozhodla pro neobvyklé místo téměř lázeňské dovolené. Zvolila nemocnici a jako proceduru si nechala vytrhnout tři zuby moudrosti naráz. Nyní celý svůj pobyt ukázala ve videu.

V nemocnici nakonec byla Eva Puskarčíková (34) tři dny. Původně měla čtyři zuby moudrosti, ale o jeden již přišla během dřívější sportovní kariéry, jak sama popsala: „Jeden už mi chybí z předsezónního soustředění ve Švédsku. Ten se za tři dny zahojil a bylo to.“

Teď přišly na řadu zbylé problematické zuby. Před anestezií musela dodržet hladovku a také nesměla několik hodin před zákrokem pít. Ráno si natáhla lymfatické punčochy na nohy, zapila poslední prášky a čekala, než přijde na řadu. Co jí nejvíce trápilo? „Nastává teď přesně to, čeho jsme se obávala. Hlad,“ postěžovala si.

Eva nebude příznivkyní půstů. „Jako to čekání bez jídla…je fakt nekonečné,“ stýskala si. Dostala kapačku na hydrataci, protože její tělo bylo hodně vysušené a pak hurá na operaci. Po hodině a půl bylo hotovo. Po zákroku dostala konečně vytoužené jídlo. V kaších si prý libuje, tak nečekala problém. Jenže se vyskytl. Něco jiného je dávat si kaše z chuti a něco jiného z donucení.

V nemocnici jí veškeré jídlo namixovali a Puskarčíková si mohla beztrestně vychutnat jen piškoty v mléce. „Říkala jsme si, že to pro mě nebude problém. Já mám kašičky ráda. Ale co jsem zjistila, tak opravdu mi chybí pocit toho kousání. Člověk má stále pocit hladu, protože nekouše,“ popsala dále. A jak je na tom nyní? „Už je to týden a stále kašuji. Začínám mít žlutou barvu, určitě dobré znamení,“ bez zábran napsala fanouškům s tím, že je bohužel stále oteklá.