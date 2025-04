Chaty slovenských sportovních hvězd: Kde relaxuje Cibulková, Vlhová nebo Hamšík?

Hokejista Marián Gáborík

Proč postavil bývalý hokejista Marián Gáborík luxusní chatu v Donovalech? To vysvětlil jednodušše: „I pro děti je to tam super. A to nejen v zimě, ale i na jaře či v létě. Ale v zimě je tam jako plus velká lyžovačka. A lokalita je fajn, není to daleko od Trenčína. Máme tam hodně přátel a známých.“ Navíc tato nemovitost slouží i jako investice, s čímž má Gáborík zkušenosti.