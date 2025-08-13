Dvojka Plzně si stěžuje: V klubu nemám spravedlivou šanci, jen málo věcí se dodrželo…
Ve třech zápasech velmi dobře zaskočil za zraněnou jedničku Martina Jedličku. V plzeňské brance se Florian Wiegele (24) osvědčil, nicméně po uzdravení prvního gólmana putoval zpátky na lavičku. V otevřeném rozhovoru pro rakouský deník Kleine Zeitung si brankář postěžoval, že ve Viktorii nemá možnost férově zabojovat o místo na hřišti. „Zatím se dodrželo jen velmi málo věcí, které mi klub řekl,“ prohlásil obrovitý gólman.
Florian Wiegele má za sebou povedené hostování v Grazer AK, na jaře zapsal v rakouské nejvyšší soutěži 15 startů. Do Plzně, kde má smlouvu do léta 2027, se vrátil na letní přípravu. Během ní naskakoval do zápasů, v ostrém utkání se dočkal šance ve chvíli, kdy se proti Jablonci zranil Martin Jedlička. V souboji se severočeským klubem zvládl ligový debut a úvodních 76 minut, solidně odchytal i následující dva těžké duely evropské kvalifikace o Ligu mistrů na hřišti Servette (3:1) a v Glasgow (0:3).
Ve chvíli, kdy se Jedlička zotavil z otřesu mozku a poranění v obličeji, vrátil se zpátky do brány. Rakouský gólman šel zpět na lavičku a z pozice dvojky netají zklamání.
„Vím, že nemám spravedlivou šanci. Před prvním zápasem mi bylo řečeno, že rozhodnutí trenérů (mezi ním a Jedličkou) je 50 na 50. Jenže nerozhodly sportovní důvody, ale spíše politika klubu. Proto jsem předem věděl, že pokud zůstane (Jedlička), nedostanu spravedlivou šanci,“ překvapil ostrým vyjádřením v rozhovoru pro Kleine Zeitung.
Zkušenější Jedlička zatím zůstává v Plzni a ve chvíli, kdy se vrátil na hřiště, má v sestavě silnou pozici. A Wiegele musí čekat mezi náhradníky.
„Zatím se ze strany klubu dodrželo jen velmi málo věcí, které mi v něm lidé řekli,“ postěžoval si. „Před dvěma lety jsem byl ještě hráčem béčka v Leobenu, předtím jsem hrál za Gleisdorf a Lebring. Kdyby mi to někdo řekl před rokem, že budu v téhle pozici, hned bych to vzal. Zejména zápas v Glasgow byl, co se týče atmosféry, opravdu skvělý zážitek,“ líčil 205 centimetrů vysoký brankář.
Plzeň hostování zamítla
Aktuálně si ale přeje pravidelně chytat, také proto uvažoval o dalším odchodu na hostování. Ve hře byl znovu Grazer AK, případně slavnější Sturm Graz, kde Wiegele působil v mládeži. Plzeň ale odchod stopla, potřebuje do sezony kvalitní dvojku.
Kontakt byl, ale nakonec to bylo všechno zbytečné, protože Plzeň prostě stála v cestě. „Ať už přišlo cokoliv, ze strany Plzně to bylo zablokováno,“ prozradil Wiegele. „Možná to vidím moc negativně, ale když jste někde půl roku jednička, je těžké se vrátit na lavičku.“
S rolí dvojky se tedy rakouský brankář složitě smiřuje, byť situaci musí chápat. „Vím, že si mě klub váží. Také mi řekli, že bych to, že v Plzni musím zůstat, neměl vnímat jako něco negativního, ale spíše jako něco pozitivního, že mi věří. Měl bych dostat nějaké zápasy a nebudu pořád sedět na lavičce,“ dodal vysoký gólman.
Otevřená kritika v médiích Wiegelemu pravděpodobně ve vylepšení pozice příliš nepomůže, klub celou záležitost řeší interně.