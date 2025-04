Messi uctil památku papeže: Zemřel v minutu své registračky

Než se vyvalí bílý dým z komína Sixtinské kaple na znamení volby nového papeže, budou si církevní preláti lámat hlavy s číselným hlavolamem.

František, pontifi k a velký fanda klubu San Lorenzo, za který v rozpuku mládí kopal do balonu, skonal ve věku 88 let ve 2:35 argentinského času. Jeho fotbalová registračka v San Lorenzu přitom měla číslo 88235! Je to jen náhoda?

Až vás ty magické hrátky s ciframi přejdou, zahlédnete hold, který vzdal krajanu Františkovi fenomén světové kopané Lionel Messi (38): „Udělal jsi svět lepším.“ Amen.