Varaďa přivítá další zvučné jméno. Z Pardubic dorazí někdejší Pastrňákův spoluhráč
Vítkovice po konci minulé sezony, která pro ně skončila dvanáctým místem, nelenily. V kádru hlavního trenéra a sportovního manažera Václava Varadi nastal pořádný třesk. Jedenáct hráčů z něj odešlo, osm naopak přišlo. Nyní podle informací iSportu Ostravané ulovili další velké jméno, spolu s útočníkem Markem Hrivíkem a obráncem Samuelem Kňažkem bezesporu nejzvučnější.
Stejně jako v minulém roce proběhne na trase Pardubice - Vítkovice přesun obránce s velmi výživným životopisem. V květnu loňského roku Ridera přivedla Jana Košťálka, jehož anabáze v Ostravě ale nedávno skončila.
Nyní míří k modrobílým Jakub Zbořil. Osmadvacetiletý bek strávil v zámoří deset let, v NHL si zahrál dohromady 76 utkání. Všechny z nich v Bostonu a navíc po boku Davida Pastrňáka. V průběhu minulé sezony ale zamířil z farmy Columbusu do Pardubic, přestože jen pár dnů před podpisem na východě Čech si šel spolu s áčkem Komety obhlédnout stavbu nové arény v Brně. Návrat domů byl na spadnutí…
Nakonec ale Zbořil podepsal pětiletou smlouvu v Dynamu. Jenže uplynulo sotva pár měsíců a všechno je jinak. Pardubice už s účastníkem mistrovství světa 2023 kvůli přetlaku v defenzivě nepočítaly. Stejně jako s Davidem Musilem, jenž se dohodl s Třincem. „Jakubovi děkujeme za strávený čas v Dynamu a veškerou práci, kterou zde odvedl. Do dalšího působiště mu přejeme všechno nejlepší a ať se mu daří,“ loučil se s obráncem sportovní ředitel Petr Sýkora.
Faktem je, že angažmá v Pardubicích Zbořilovi nesedlo. Velká očekávání zkrátka nenaplnil. Chvíli se mluvilo o tom, že řešením by mohlo být snížení smlouvy a pokračování, nakonec ale zvítězila varianta předčasného konce s odstupným.
Dynamo to oficiálně potvrdilo v závěru července. Hokejista hledal i v cizině, nicméně do poloviny srpna chtěl mít o své budoucnosti jasno. Závod o jeho služby vyhrály Vítkovice, které tak po Samueli Kňažkovi přivádějí dalšího beka s velmi slušným životopisem.
Příchody před sezonou
Jméno
Post
Věk
Předchozí klub
Patrik Brůna
O
21
HC Slavia Praha
Vojtěch Budík
O
27
Bílí Tygři Liberec
Ralfs Freibergs
O
34
Mountfield HK
Krzysztof Macias
Ú
21
Moose Jaw Warriors
František Řehák
Ú
25
EHC Olten
Marek Hrivík
Ú
33
Leksands IF
Vojtěch Port
O
19
Lethbridge Hurricanes
Samuel Kňažko
O
22
Cleveland Monsters
Odchody před sezonou
Jméno
Post
Věk
Nový klub
Lukáš Pařík
B
24
HC RT TORAX Poruba 2011
Juraj Mikuš
O
36
HC Dukla Trenčín
Jan Košťálek
O
30
HC Dynamo Pardubice
Lukáš Kovář
O
33
Mountfield HK
Stuart Percy
O
32
HC Škoda Plzeň
Petr Hašek
Ú
23
Mountfield HK
Rihards Bukarts
Ú
29
???
Jan Eberle
Ú
35
HC Stadion Litoměřice
Robert Říčka
Ú
36
RI Okna Berani Zlín
Marcel Barinka
Ú
24
Rytíři Kladno
Roberts Bukarts
Ú
35
???