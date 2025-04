Jágrovy holky překvapily: Společné Velikonoce! Co spolu dělaly a kdo o svátcích makal?

To by nebyla zmatkářka biatlonistka Gabriela Soukalová, aby něco nestíhala na poslední chvíli. Svou dceru Izabelku provádí životem svým vlastním tempem. „Stihly jsme to sice za pět dvanáct, ale podstatný je, že stihly. Na zítra jsme připravené,“ hlásila po zdařilém nabarvení vajíček.

Andrea Sestini Hlaváčková čelila se svými rozkošnými holkami nájezdu koledníků. Kluci řádili a společně poté hledali vajíčka schovaná na zahradě. Bývalá tenistka si potom stoupla k plotně, vařila a zkoušela nové recepty. „Dělám teď nové vlastní poké, tak trošku jako Pejsek a Kočička, když dělali dort…,“ hodnotila svou snahu. Na závěr vaření dodala: „Když smícháš vše, co máš ráda, tak to musí dobře dopadnout.“

Jágrovy holky

Jágrova bývalka Inna Puhajková se sešla s jeho přítelkyní Dominikou Branišovou na společném obědě. A za to, jakou nálož jídla do sebe holky nacpaly, by se nemusel stydět ani žádný hokejový hromotluk. „S Dominikou jsme se rozhodně nešetřily. Budeme to muset vyběhat," smála se televizní moderátorka, která poté utíkala do práce, zatímco Dominika šla rovnou na věc..

„Zamířila jsem dneska do fitka, protože to, co se mi podařilo sníst za poslední tři dny, to je výkon! Normálně se nepřejídám, sem tam si dám něco nezdravého. Ale v pátek měla babi oslavu narozenin, tam jsem měla nějaké sladké, nabalila mi s sebou kachnu se zelím a knedlíky, což já naprosto miluji. Takže to jsem měla v sobotu k obědu i k večeři a ještě v neděli k obědu. A dneska jsem to završila tříchodovým obědem. Vlastně včera jsem ještě měla velikonoční nádivku, perníčky, cukroví,…“ vyjmenovávala Branišová svoje velikonoční hodování. Celé to poté shrnula větou: „Slušný výkon!“