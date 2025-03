Díky, Messi! Menšík slaví finále v Miami. Je v TOP 30, v neděli vyzve Djokoviče

Menšík se zařadil do exkluzivní společnosti pěti teenagerů, kteří za posledních dvacet let postoupili do finále Miami Open – Rafael Nadal, Novak Djokovič, Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. Co jméno, to pojem. A neméně zářná budoucnost se otevírá před tímhle výjimečným junákem z Prostějova, jenž se na zatím největší mač kariéry s Fritzem naladil setkáním s fotbalovou legendou Lionelem Messim. „Potkali jsme se před zápasem a trochu pokecali. Podali jsme si ruku, kterou jsem si od té doby nemyl. To byl dneska klíč ke všemu,“ popisoval se smíchem Menšík setkání s hvězdou místního Interu Miami a možná nejlepším fotbalistou historie.

Nejlepšího tenistu všech dob potká na kurtu v neděli. Podruhé v kariéře. Ti dva už se utkali loni na podzim ve čtvrtfinále Šanghaji, v němž Djokovič otáčel z 0:1 na sety a zvítězil až 6:4 ve třetí sadě. „Tenkrát to byl pro mě sen si s ním zahrát. Ale teď už jsem lepší hráč. Uvidíme, co se stane v neděli,“ hlásal Menšík před střetem s osmatřicetiletým Srbem, jenž bude usilovat o 100. turnajový titul kariéry.

Má důvod si věřit proti komukoliv. To, jak v Miami podává, je z jiné planety. Za pět zápasů trefil 97 es! Fritze v semifinále umořil 25 nechytatelnými servisy, první podání uváděl do hry s dechberoucí úspěšností 72 procent. Ačkoliv Američana, finalistu loňského US Open, v utkání ani jednou nebrejknul, v tiebreacích se ukázal jako silnější. „Oba jsme skvěle podávali, ale já si schoval na tiebreaky ten nejlepší tenis,“ jásal Menšík, jenž ovládl všech pět zkrácených her, které letos v Miami absolvoval a stal se po Tomáši Berdychovi z Monte Carla 2015 prvním českým finalistou turnaje série Masters.

Fritzovi ve svém zatím největším zápase kariéry odvedl debakl z 3. kola US Open 2023, kdy na své osmnácté narozeniny uhrál ve třech sadách jen tři gamy. O rok a půl později je z rodáka z Prostějova ale mnohem lepší tenista, který se chlubí zcela unikátní bilancí proti hvězdám z elitní desítky žebříčku – 7:5!

Sám do takových výšin spěchá, postup do floridského finále ho vynese v pondělí na 30. místo žebříčku. Už koncem března splnil plán, který si před sezonou doma vylepil na ledničku. Pokud srazí i Djokoviče, šestinásobného šampiona z Miami, povyskočí ještě o šest příček.

Buď jak buď, už teď je tenhle sportovní příběh fascinující. Vždyť to byl právě Djokovič, kdo Menšíka po finále juniorky na Australian Open 2022, které opouštěl poražený a v křečích na kolečkovém křesle, pozval ke společnému tréninku do Bělehradu a poskytl mu cenné rady.

A v neděli půjde student porazit svého učitele.