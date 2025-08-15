Jeřábek hrál po 9 letech za Plzeň: Pálil jsem jak u Verdunu, kluci chtěli video na kostce
Při prvním střídání vyvolávali jeho jméno, měl tři střely, z jedné byla nadějná šance. „Slušnej válec,“ utrousil klubový šéf Martin Straka po zápase cestou z kabiny, před níž Jakub Jeřábek dával rozhovor. „Jen jestli není moc brzy,“ zasmál se 34letý obránce. Zase doma. Čtvrteční přípravný zápas proti Karlovým Varům (3:0) byl jeho první za Plzeň po devíti letech.
Ze západu Čech odešel v roce 2016, hrál v KHL a dvě sezony v NHL za Montreal, Washington a St. Louis. Naposledy působil v Třinci. Na začátku března však utrpěl otevřenou zlomeninu lýtkové i holenní kosti, dohromady se dával osm měsíců. Teď je zpátky. Při svém prvním vystoupení v plzeňském dresu chodil na led nejvíc s Davidem Kvasničkou, jedním z mála hráčů, kteří za Škodovku nastupovali v době, kdy tu byl naposledy.
Z vaší éry jsou v mužstvu Jakub Lev, Jan Schleiss, Kvasnička, kteří ale mezitím taky byli pryč, asistenta Václava Pletku pamatujete ještě jako útočníka. Tým se za tu dobu hodně změnil.
„Ano. Lvíček, Šlajsík, Kvasňa, Michal Dvořák je taky v realizačním týmu. Kustodi jsou noví, tiskový mluvčí. Ale všichni mě přijali fajnově. Možná ze začátku, než se trošku probořily ledy, to chvilku trvalo. Ale jinak v pohodě.“
Váš první zápas po návratu nebyl ještě ostrý. Nicméně, měl jste velkou chuť?
„Natěšený jsem byl i tak. Samozřejmě pro mě je vždycky lepší hrát. Nějaké bruslení po tréninku už není moc zábavné. Raději skočíte do zápasu. Aspoň mně dá vždycky víc. Trochu jsem se bál podmínek, jak sluníčko svítilo a bylo vedro. Ale docela to šlo, i když jsme se hodně potili. Zvládli jsme to.“
Jak jste se cítil?
„Mohlo to být lepší, mohlo to být i horší. Nějaké nedostatky tam byly, ale pořád je čas na nich zapracovat. Jako tým i pokud jde o mě osobně.“
Dýchlo na vás, že jste zase doma a stojíte na té správné straně?
„Trošku jo. Nebudu říkat, že ne. Kluci si ze mě dělali srandu, jestli bude nějaké video na kostce a podobně. Tak jsem jim řekl, ať už toho nechají. Ale trošku to na mě dýchlo, přišli se podívat i kamarádi. Ovšem nijak bych to nezveličoval.“
Vypsali spoluhráči prémie, až se vám něco povede?
„Ne, ale za vítězství tam něco bylo.“
Tři sezony jste jezdil do Plzně s týmem Třince. Od prvního střídání jste byl hodně aktivní, měl pár střel, vyvolávali vaše jméno.
„Jo, slyšel jsem. A Síma (Dominik Simon) mi to tam hezky dával, pálil jsem jak u Verdunu. Škoda, že tam něco nespadlo. Ale moc hezké. Nebudu skrývat, byl jsem lehce nervózní. Ale v průběhu zápasu už to bylo fajn. Asi bylo možná víc divné, když jsem tady byl poprvé jako soupeř, než teď. Je fajn být zpátky po takové době. Tým se docela obměnil, ale zatím mě to s kluky strašně baví. Uvidíme. Snad bude všechno v pohodě.“
Prodělal jste ošklivé zranění. Máte ho pořád v hlavě?
„Ani ne. Když cítím, že je všechno v klidu, což zatím ano, na nic takového nepomyslím, ani při trénincích. Pokud jde o souboje a podobně. Spíš aby nepřišel nedej bože nějaký blbý pohyb. Na tréninku jsem měl možnost si to zkusit, ale musím zaklepat. Zatím dobré.“
Horší by naopak bylo, kdybyste měl obavy, že?
„Právě. Kdyby mě to bolelo a trápilo, člověk na to myslí. Ale když jde všechno při zápase nebo na tréninku všechno dobře, ani si na to nevzpomenu.“
Jak vidíte plzeňský tým?
„Samozřejmě to řešíme. S kamarády a tak. Zatím je hrozně brzy něco předpovídat, po dvou přátelácích. Nějaký obrázek si uděláte. Ale sezona samotná je zase o něčem jiném. Budou tam určité detaily, na nichž se musí pracovat, které pak rozhodují zápasy. Ovšem myslím, že zatím mužstvo vypadá dobře. Podle nasazení, toho, jak si každý poctivě dělá svoje, což je fajn.“
Zdá se, že v plzeňské obraně bude docela konkurence. Sešlo se v ní dost zkušených beků, prošli reprezentacemi.
„Konkurence je zdravá. V každém týmu. Vždycky byla spíš ku prospěchu. Nejinak tomu bude asi i teď. Ať je člověk v jakémkoli věku, musí zkrátka pořád hrabat.“
Máte osobní cíl do sezony?
„No, vydržet zdravý… (usměje se) Ale bylo by hezké, kdybychom hráli nahoře, strašně důležitý bude začátek, vstup do sezony. Zápasů se tam hraje šíleně. Musíme se rvát o každý bod.“