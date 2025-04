Lars, šlus?! Štáb zoufalé Sparty už nějaký ten pátek hledá nového kouče

Blonďatý Dán s nepoddajnou kšticí donesl svůj trenérský kříž na českou fotbalovou Golgotu. Kalvárie Larse Friise (48) skončí na Letné »ukřižováním« po sezoně.

„Moje pozice? Není důležitá, hlavní je Sparta,“ prohlásil několikrát Lars. Na jeho slova došlo a nejde o bezprostřední padákový efekt bezpohlavního zoufalství předvedeného v neděli v Plzni (0:2). „Sparta usilovně shání náhradu, najde-li, Friis pokračovat nebude. Vedení klubu se tak rozhodlo už před několika týdny,“ řekl Blesku muž obeznámený s děním v epet ARENĚ.

Priske? Zavřeno!

Tak šlus pro Larse bychom měli, a teď co dál. „Hledají trenéra v cizině,“ řekl náš zdroj. Má to logiku, neboť v tuzemsku je tahle branže dost přebraná. Éterem létalo jméno Kjetil Knutsen (56). Jo, to je ten Nor, jenž teď přivedl krajany z Bodö/ Glimt do semifinále Evropské ligy. Potíž je v tom, že má doma skvěle rozjetý byznys v realitách a možná i vyšší ambice.

Svého času se spekulovalo i o Heiko Herrlichovi (53), což je někdejší spoluhráč sportovního ředitele Tomáše Rosického z Dortmundu a momentálně nemá do čeho píchnout. Někdo ten podivně rozladěný soubor do kupy dát musí, ale jedno je jisté. Kdyby příznivcům rudých přišlo na mysl, jako že je to určitě napadne, tak návrat Briana Priskeho se konat nebude. Ten má po svém vyjádření z loňského června: „Už nechci a nebudu trénovat Spartu,“ na Letné dveře zavřené na petlici zvenku i zevnitř…

Víte, že... Sparta bude muset Friise vyplatit, protože loni v červnu s ním podepsala víceletý kontrakt.