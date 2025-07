Holoubek má první bod: Je to takový rokenrol. Proč sepsul Isifeho? Janošek potřebuje čas

Od Sigmy se čekalo víc. Ano, měla územní převahu, dostávala míče do vápna, jenže právě tam chyběla kvalitnější finálka. Nebezpečná byla jen Mikulenkova hlavička nad, Michezovo nedůrazné zakončení a Janoškův přímý kop v nastavení. Zbytek závarů hosté ubránili, často odskákali.

„Jsme velmi rádi, že si odvážíme bod, znamená pro nás velmi moc. Na druhou stranu si jsem vědomý, že výkon nebyl úplně optimální, ale máme mladý tým, poznávající se. Je to takový rokenrol,“ usmál se David Holoubek.

Jeho týmu docházely v závěrečných minutách síly, hemžilo se to také zdravotními komplikacemi. Třeba prvoligový debutant Eric Hunal dohrával v křečích. „Určitě nebylo úmyslné, že bychom chtěli tahat čas. Kluci nám chodili do křečí, ale to je logické, protože někteří hráli první zápas a vysoce pracovali. Hráli ve velkých intenzitách směrem dozadu,“ pokývl Holoubek.

Několik skvostných sprintů dozadu předvedl i Samuel Isife. Posila z Vlašimi zaujme na první dobrou. Kouč Holoubek ji však zkraje utkání rovnou u střídačky pořádně sepsul. „Vycházelo to z toho, že jsme chtěli krajními beky presovat beky soupeře. On se neustále schovával v obranné pětce a nebyl tak odvážný do vystupování,“ odkryl šestačtyřicetiletý trenér. „Štve mě to, protože si myslím, že má obrovský potenciál. Je to lehkonohý hráč, kterého baví běhat. Celý týden jsme to nacvičovali a teď to tam nebylo.“

Se zbytkem duelu byl spokojený, vzhledem k náročnému losu úvodních kol se na Julisce každý bod počítá. To Sigma byla zklamaná. V prvním domácím zápase pod novým majitelem Milanem Šimonovským chtěla brát tři body.

Velká potíž pro ni nastala už ve 39. minutě, kdy kvůli výronu v kotníku odkulhal kapitán Radim Breite. „Až vyšetření ukáže, jestli to není nic vážnějšího, snad ne,“ zadoufal trenér Sigmy Tomáš Janotka, jenž tentokrát ze základní sestavy vynechal Dominika Janoška. Posila z nizozemské Bredy zatím nepřesvědčila. Na Slovácku střídala už o přestávce, nyní šla na plac až v 83. minutě.

„Každý hráč bude potřebovat čas na adaptaci pro způsob hry a na naše požadavky. My ale víme, co v něm máme. Věřím, že v dalších utkáních nám určitě pomůže, ale proti Dukle jsme se rozhodli pro Matěje Mikulenku, který má lepší pohyb,“ řekl Janotka.

Plnohodnotná náhrada za Filipa Zorvana je zatím v nedohlednu, rozdílový špílmachr zkrátka na Hané chybí. „Jsme ve fázi hledání optimální sestavy i této pozice,“ uznal kouč. Není třeba ve hře, že by se Zorvan vrátil? Angažmá zatím nemá.

„Myslím, že on nebo Poky (Jakub Pokorný) dostali od sportovního manažera nadstandardní nabídku. Ta naše pořád platí, snažili jsme se ho přesvědčit, ale pro Zorviho to téma vůbec není. Myslím si, že i on je přepnutý na zahraniční angažmá,“ dodal Janotka.