Titul (hlavně) pro Trpišovského. Rozptýlil pochyby o tom, že je v Česku nejlepší

KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Je hotovo. Člověk by řekl, že o slávistickém titulu bylo rozhodnuto už v únoru, ale takhle si vedoucí klub ligy nemůže dovolit přemýšlet. A nemůže si to dovolit především Jindřich Trpišovský. Tři sezony čekání byly pro kouče, který má v českém prostředí až kultovní jméno, zkrátka příliš. Slavia i fanoušci titul potřebovali, ale trenér možná ze všech nejvíc. Musel dokázat, že je nejlepší.

V 50. minutě začal na krásné a do poslední řady narvané severní tribuně Androva stadionu šrumec. Postupně Tribuna Sever vyrolovala grandiózní plachtu, choreografii podobnou povedeným desítkám těch, kterými během sezony počastovala tuzemské stadiony. Ale přitom byla jiná. Není asi náhodou, že zrovna v utkání, kdy Slavia rozhodla o titulu, byla přes celou tribunu vyobrazena podobizna Jindřicha Trpišovského s pozadím zlatých vavřínů.

On sám se nad situací pousměje a zahraje ji do vtipu. „Hned na první dobrou jsem si říkal, že podobizna vypadá lépe než skutečnost,“ poznamenal. Zároveň to pro vousatého kouče musí být příjemná satisfakce. Před rokem tak silnou podporu u fanoušků neměl. Ne, nikdo nekreslil bannery „Trpišovský ven!“, ale u části slávistické a celkově fotbalové veřejnosti začaly panovat pochyby. Posouvá se Slavia? Je vztah mezi klubem a trenérem opravdu nevyčerpatelný?

Tři sezony bez titulu zkrátka byly moc. Nejen to, kápla z nich pouze jedna trofej. Už jenom fakt, že se z řad vlastních fanoušků začala otevřeně směrem k Trpišovskému ozývat kritika za herní styl, nostalgické návraty hráčů a neustálé apely na „běžecké výkony“, je všeříkající.

Zmizelo kouzlo dřívějších let? Říkali si to i v kancelářích v Edenu. Opět, ne příliš nahlas. Ale poprvé začala padat témata „jak by vypadal život klubu po Trpišovském?“ Modla s kšiltovkou už byla „jen“ TOP trenérem. Byl čas to změnit.

Nedá se přitom říct, že by už minulá sezona byla vršovickou optikou nepovedená. Slavia udělala dojem v Evropě a doma vybojovala 85 bodů. Kdykoli jindy by to na titul stačilo. Jarních 40 bodů z 51 možných je solidní počin, ale na Priskeho Spartu to nestačilo. Pro vyznavače červenobílých barev to bylo k vzteku, možná ještě víc, než když titul o dva roky dříve „uloupil“ Michal Bílek s Plzní.

Brian Priske v létě odešel. Představa, že ve Slavii bouchali šampáňa, je spíš mylná, hluboko v Trpišovského hlavě rozhodně panovalo zklamání. V Priskem měl