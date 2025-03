Od (skoro) vyhazovu k výhře v derby. Friis neuhnul, triumf i díky lídrům

Holeš mluvil o protivenstvích takříkajíc shora, zranění, červené kartě, jenže zapomněl na jednu podstatnou věc. Ligového hegemona – a budoucího mistra – musel někdo ke zpropadenému představení dotlačit, dokopat.

Byla to Sparta. Nad Letnou jako by se zjevil duch Briana Priskeho. Lars Friis, jeho žák, umně připomněl, co spolu na Letné stvořili.

Sparťané aktuálně drží sérii devíti výher, k ní přihodili povinný postup v poháru přes Duklu a dva slušné lednové výkony v Lize mistrů s velikány Interem Milán a Leverkusenem.

Přitom v prosinci byl Friis na vyhazov, řešila se nová jména pro exponovanou židli. Zafungovala však nevhodná zimní doba pro drsné změny, také nedostatek nabídky. K tomu i trpělivost sportovního ředitele Tomáše Rosického a víra, že dánský blonďák může Letenské vrátit do hry.

Byla to dobrá volba. Po třech měsících je z Friise najednou rudý boss – a to nezpochybnitelný.