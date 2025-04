Hvězdný Haraslín si rýpl do své pozice ve Spartě: Rozčílil sa chlapec!

Rád si v kabině zpívá, ještě raději ale hraje. A právě minutáž na place leží srdcaři fotbalové Sparty Lukáši Haraslínovi (28) trochu v žaludku!

Minule proti Boleslavi tradičně vynikal, nahrál na gól, jeho vlastní trefa mu nebyla uznána, přesto byl střídán už dvacet minut před koncem. Naštvaně rozhodil rukama, kroutil hlavou...

„Jestli to na hřišti vypadalo, že není spokojený, tak jsem rád, ukazuje to jeho nastavení.Teď si prozpěvuje ve sprše, všechno je, jak má být,“ pravil trenér Lars Friis. Možná od něj slyšel i nějaký hit Elánu, třeba Zaľúbil sa chlapec: »Chce ti to povedať, má však ešte trému… Zatiaľ sa len učí odkiaľ, kam a kade. Ako sa má chodiť po tenučkom ľade...«

Chlapec každopádně celých devadesát minut odehraje v rudém dresu zřídka a výhradně v případech, kdy jí teče do bot: V březnu proti Liberci při prohře 0:1, loni v září proti Olomouci při prohře 2:3 – to je v aktuální sezoně vše. A tak nepřekvapí, že při rozhovoru pro slovenskou TV Markíza na tenký led vstoupil.

Plný elánu

Dotaz zněl: Za čtyři roky ve Spartě jste jen 9x odehrál celých devadesát minut. S vašimi statistikami je to unikát. Vy si o střídání říkáte? „Vím o tom a bohužel si o to neříkám. Trošku mě to štve, protože v reprezentaci vždy hrávám delší čas. Ve Spartě mě trenéři stahují dříve, to jsou jejich rozhodnutí, která nemůžu ovlivnit. Už x-krát se stalo, že jsem v posledních minutách rozhodl zápas a ten následující jsem stejně nedohrál,“ pravil Haraslín. Sálá z něj touha odmakat za Spartu celý mač. Třeba se dočká nejen ve chvíli, kdy bude tým v nesnázích.

Haraslínova minutáž

Celý zápas 3x nad 80 minut 3x 70 – 80 minut 4x pod 70 minut 20x Celkem hrál 30x

Z třiceti zápasů to byla 18x liga, 11x LM, 1x MOL Cup. Na hřišti strávil průměrně 59 minut. Má 10 gólů a 6 asistencí.

Pozn.: Hráčova sezona 2024/25 ve Spartě.