Kouč Friis to má ve Spartě nahnuté a děti přiletěly na pivo: Táto, dáš to?

Je moc fajn, kdy ratolesti stojí při tátovi v jeho řeholi a putují za ním lán světa. Dánský kouč Lars Friis (49) to má ve Spartě nahnuté, takže podpůrnou návštěvu potomků jistě uvítal.

„Marcusovi je devatenáct, studuje vysokou školu, ale tenhle rok pracuje. Sbírá zkušenosti ve fotbale. Dělá analýzy v rámci dánské ligy. Rebecca je také studentka a je jí dvaadvacet,“ představil Lars Blesku svá zlatíčka.

„Snaží se za mnou jezdit tak často, jak to jde. U syna je to jednou za měsíc. Vídáme se docela často. Dcera je kvůli studiím více zaneprázdněná, ale také jezdí, jak může. Myslím, že nám to funguje,“ vysvětlil.

Funguje to až tak, že Rebecca s Marcusem cestovali na duel Letenských v Pardubicích (2:1). Spojili příjemné s užitečným. V Praze si zašli na lahodné české pivko a ve východočeské CFIG Areně fandili. A slyšeli otce, jenž se krčí až na potupné čtvrté příčce ligové tabulky, jak na tiskovce odpovídá na dotaz, zda cítí tlak kvůli své budoucnosti ve Spartě.

Rvačka už dnes

„Teď není čas nad tím přemýšlet. Láme se sezona. Největší důraz musíme klást na následujících sedm zápasů, na postup přes Plzeň do finále poháru. Co bude potom, to už není otázka na mě. Tím se musí zabývat vedení. Opakuji. Není prostor se tím teď zaobírat. Kdybych to dělal, nedával bych týmu sto procent,“ řekl Friis. Přičemž ta rvačka s Plzní na Letné ho čeká už zítra (19:00, Oneplay Sport 1 a 4).

Jo, trofej z MOL Cupu je teď priorita, ale taky jde o druhé místo po nadstavbě ligy, jež obnáší předkolo Champions League. Dá to Friis, aby aspoň trochu vymazlil škaredou sezonu a sobě ukotvil rozhoupanou trenérskou židli? Nebo je něco na tom, že štáb rudých už ladí plán B? Bez něj, ale zato s pokusem opět v cizině trefit bingo jako s Priskem...