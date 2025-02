Nejrušnější zima. Půjde Norris za titulem? Stáj podpoří český miliardář

V minulém roce ve formuli 1 bojoval o titul, v konečném zúčtování však ztratil na Maxe Verstappena 63 bodů. Se startem nové sezony bude chtít Lando Norris promluvit ještě hlasitěji. Věští to i sázkové kanceláře, které jej pasují do role hlavního favorita. „Mám za sebou dobrou zimu, pravděpodobně jednu z nejrušnějších, kterou jsem zatím kdy měl,“ hlásil Brit pro webové stránky McLarenu. Jeho stáj zároveň potvrdila partnerství s loterijní společností Allwyn, za níž stojí český miliardář Karel Komárek.

Když ve druhé polovině sezony přestal šampion Max Verstappen pravidelně vyhrávat, jeho největší konkurent Lando Norris se postupně dotahoval. McLaren sílil, náskok hvězdy Red Bullu každou Grand Prix snižoval, jenže v závěru si zkušený Nizozemec čtvrtý titul v řadě pohlídal. Hotovo bylo už v Las Vegas, po dvaadvacátém z celkových čtyřiadvaceti závodů.

Norris se tak před rivalem i dobrým kamarádem sklonil. Nicméně vůbec poprvé v kariéře skončil na bedně, šestá místa z let 2021 a 2023 překonal o čtyři příčky. Společně s Oscarem Piastrim navíc vybojoval vítězství v Poháru konstruktérů, na což v McLarenu čekali 26 let.

Britská stáj bude favoritem i v roce 2025, stejně jako Norris. I proto pětadvacetiletý jezdec v přípravné fázi nic nepodcenil. „Mám za sebou dobrou zimu, pravděpodobně jednu z nejrušnějších, kterou jsem zatím kdy měl. Mám pocit, že byla využita lépe a efektivněji než v minulém roce, za což jsem rád. Jsem nadšený. Těším se, až se vrátím,“ zdůraznil Norris.

Zatímco první závod v Austrálii je na programu až v polovině března, už v minulém týdnu Norris absolvoval testy pneumatik Pirelli. „Jsem zpátky v autě a cítím se dobře. Je jasné, že to ještě není náš vůz pro tento rok, takže to není tak vzrušující. To přijde, až do nového vozu naskočím. Rozhodně je příjemné se vrátit do auta a znovu získat ten pocit, že sedím za volantem,“ usmíval se.

S McLarenem se spojí český podnikatel

McLaren vstoupí do sezony s novým sponzorem, kterým se stala loterijní společnost Allwyn vlastněná Karlem Komárkem, jedním z nejbohatších Čechů. Den poté, co vedení Allwynu oznámilo dohodu s formulí 1, potvrdilo, že podpoří i McLaren. Logo společnosti budou moct fanoušci vídat na vozech týmu i kombinézách jezdců.

„Máme velké plány a také chceme rozvíjet globální růst Allwynu. Partnerství s formulí 1 představuje jeho významný milník. Tato investice je důležitým momentem v evoluci Allwynu, protože transformuje jeho povědomí na globální scéně,“ vysvětloval pakt zakladatel a předseda představenstva Karel Komárek.

Allwyn provozuje loterie v České republice, Británii, Rakousku, Itálii nebo Spojených státech amerických. Hrubý provozní zisk společnosti ve třetím čtvrtletí minulého roku stoupl o dvanáct procent na celkových 411 milionů eur, tržby firmy vzrostly o sedm procent na 2,14 miliardy eur. Vyplývá to z předběžných a neauditovaných konsolidovaných výsledků, které společnost zveřejnila.

„Jsme moc rádi, že Allwyn můžeme přivítat v rodině naší stáje. Je skvělé mít po svém boku takovou mezinárodní značku, a to právě v době, kdy je náš tým i celý sport na vzestupu. Těšíme se na společné závodění,“ uvítal nového partnera generální ředitel McLaren Racing Zak Brown.