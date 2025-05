Gudas poodkryl konverzaci se zlatými parťáky: Skupina mistrů žije!

Už je to rok, co Radko Gudas (34) zvedl v libeňské aréně mistrovský pohár nad hlavu. Jeho vzpomínky však dále žijí i díky příspěvkům od parťáka z obrany Tomáše Kundrátka (35).

„Loňský rok jsme byli fakt speciální parta. Dokládá to i náš chat, který je aktivní už rok,“ prozradil Blesku Radko při křtu jeho životopisné zpovědi. „Komunikace je základ všeho, nejen v hokeji, ale i ve virtuálním světě,“ upozornil Gudas a jedním dechem dodal: „A tam právě naše zlato stále žije, jako kdyby se to stalo včera. Hlavně díky Kundrcovi, který naši skupinu živí asi nejvíc,“ prásknul nejaktivnějšího přispěvatele na WhatsAppu.

A jak to bude letos? „Je to uzavřená skupina. Kluci si pro letošní turnaj založí novou,“ vysvětlil obránce, kterého vyřadily z letošní MS problémy s kolenem. „O to víc jim budu fandit. Věřím, že mají kádr na zlato,“ nebojí se neúspěšné obhajoby.