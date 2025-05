Po boku Červenky se Sedlákem. Doufám, že nám to bude sedět, přeje si Pastrňák

Dopoledne si s reprezentací pinknul trénink na ledě pražského Icerinku, po obědě už David Pastrňák se zbytkem týmu odlétal do dějiště mistrovství světa. V dánském Herningu bude hlavní hvězdou výběru bojujícího o obhajobu zlata z loňské Prahy. „Příprava byla trošku delší, než jsem zvyklý, pár týdnů bez zápasu. Těším se, až to odstartuje,“ vykládal kanonýr Bostonu českým novinářům na pražském letišti. Program v MS hokeji>>>

První trénink jste strávil po boku Lukáše Sedláka a Romana Červenky. Asistent trenéra Jiří Kalous nastínil, že byste ve stejném složení mohli začít. Může to takhle na mistrovství klapat?

„Určitě to bude něco jiného. Měl jsem první trénink, ještě máme spoustu tréninků před zahájením, takže to určitě bude jednodušší. S Červusem jsem hrál často, ale se Sedlem jsem ještě nehrál. Určitě bude super mít pár tréninků spolu. Doufejme, že nám to bude sedět.“

Dlouho to vypadalo, že letošní šampionát vynecháte, nakonec jste zpátky u týmu. Měnilo se rozhodnutí hodně během sezony?

„Sezona byla velké zklamání, určitě to skončilo dřív, než jsem chtěl. Až po sezoně jsem si říkal, že ještě zkusím trénovat a zůstat v zápasovém tempu. Zkusím, jak na to odpoví tělo. Musím říct, že jsem se cítil na ledě dobře. Rozhodnutí bylo o to jednodušší.“

Loni jste přijel ne úplně fit. Letos jste zdravý?

„Cítím se dobře. (dlouho přemýšlí) Cítím se o hodně líp, než jsem se cítil loni, když jsem přijel. Takže asi tak.“

Měla velký vliv na rozhodování, zda jet, vaše švédská manželka?

„Ne, jenom nadhodila, že to je ve Švédsku. Říkala, že by bylo fajn, kdybych hrál. Na druhou stranu pak zjistila, že to je v Dánsku, tak úplně šťastná nebyla. Ale zná mě, podporuje mě, za což jsem hodně vděčný. Když jsem zdravý, moc dobře ví, že je těžké, abych byl doma.“

Nalákalo vás i loňské zlato?

„Samozřejmě je lepší, když máš lepší vzpomínky. Hlavně po loňsku, kdy to bylo nádherné v Praze. Celá republika tím žila. Určitě super vzpomínky z loňska. Nový rok, nový turnaj, ale určitě se pokusíme uspět.“

Je výhoda, že rovnou 13 hráčů zažilo zlatý úspěch z Prahy?

„Jo, určitě to pomůže hlavě a mentalitě. My, co jsme tam byli, víme, co musíme udělat. Parta byla neskutečná, drželi jsme pospolu. Ať už to byli hráči, kteří nehráli, nebo hráč první lajny, všichni jsme na stejné úrovni a musíme tahat za jeden provaz. Jak jsme viděli ve finále, někdo se zraní a další musí naskočit. Určitě recept známe.“

Potěšilo, že je ve finální nominaci i Jakub Lauko z Bostonu?

„Jsem za něj moc rád. Jak, že je na mistrovství, tak, že je zpátky u nás v Bostonu. Je to skvělý kluk, má to vydřené. Hlavně super kluk do kabiny, je s ním sranda, má energii, bojovnost. Dal v Brně dva krásné góly. Doufejme, že mu to takhle půjde i na mistrovství.“

Sledoval jste národní tým na turnaji v Brně?

„Jeden zápas jsem viděl. Myslím, že ten druhý.“

Mistrovství světa se bude hrát na širokých kluzištích. Bude to hrát roli?

„Musím říct, že to vůbec nepoznám. Pro gólmany je to asi trošku těžší. Za mě samozřejmě víc prostoru, trošku změna úhlů střel, ale nic velkého bych v tom nehledal. Víc místa, což je samozřejmě někdy lepší.“