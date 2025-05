Děkujeme, končíš, slyšel Ticháček. I tak jede na MS. Vzali mě, jako bych ani neodjel, řekl

Zažil dny jako na horské dráze. Obránce Jiří Ticháček odehrál první zápas Českých hokejových her v Brně, pak slyšel nepříjemný ortel. Děkujeme, v týmu končíš. Jenže už o dva dny později se v utkání zranil Michal Kempný a dvaadvacetiletý bek uháněl zpátky na Moravu. Tam nakonec získal i vysněnou nominaci na mistrovství světa. „Celý týden byl nahoru dolů. Když se naskytla možnost, že bych mohl přijet a ještě zabojovat, neváhal jsem,“ popisoval před odletem do Dánska. Program MS v hokeji>>>

Musel jste měnit plány, když vás reprezentace povolala zpátky?

„Lehce jsem se připravoval, co budu dělat, co bude. Ale rád jsem to odsunul. Samozřejmě už jsem si hledal nějakou dovolenou nebo zábavu. Hlavně jsem chtěl odpočívat. Ale jak jsem říkal, tohle se neodmítá.“

Jak jste reagoval, když vám zavolali, že se máte vrátit k týmu?

„Byl jsem překvapený, o tom žádná. Na zápas jsem koukal, doufal jsem, že Kempasovi nic nebude, nebude to nic vážného. Nic takového nikomu nepřeju. Bohužel situace byla taková.“

Návrat do kabiny proběhl bez problémů?

„Pár vtípků proběhlo, ale všichni to brali. Nedělali si až tak srandu, spíš už se soustředili na zápas. Vzali mě zpátky do týmu, jako bych ani neodjel.“

Co pro vás znamená, že jste se dostal do nominace na mistrovství světa?

„Jsem nadšený, že tady můžu být. Je to pro mě ohromná zkušenost, moc si to užívám. Uvidíme, jak to půjde tam. Ale jsem samozřejmě moc rád a vděčný.“

Od koho z týmu sbíráte nejvíc zkušeností?

„Jsou tu skvělí obránci, koukám hlavně na ně. Přijel Filip Hronek z NHL, jenom ho sledovat je pro mě obrovská škola. Samozřejmě i vepředu jsou skvělá jména, teď přijely největší hvězdy. Fakt si to užívám.“

Je velký zážitek být v týmu s Davidem Pastrňákem?

„Asi by mě to ani nikdy nenapadlo. Je to náš nejlepší hráč a užívám si to. Je tady zatím první den, ale zatím super.“

Po sezoně vás čeká první zahraniční angažmá ve finském Kärpätu. Vyzvídal jste během času s reprezentací třeba od Michala Kovařčíka, jaké to tam je?

„Jo, trochu jsme se bavili. I s Dominikem Mašínem, co tam byl. Slyšel jsem jenom kladné reference. Těším se tam.“