Euforie kapitána nároďáku Součka: Manželka porodila syna!

Ještě v neděli úřadoval na hřišti, teď už je ale kapitán fotbalového nároďáku Tomáš Souček (30) doma se svými zlatíčky. Rodinu českého reprezentanta rozšířil syn, kterého manželka Natálka porodila v jedné z londýnských nemocnic.

„Jmenuji se Daniel Souček,“ napsal hrdý táta Tomáš k fotce z porodnice, na které je spolu se svou ženou a malým miminkem. Podle webu iDnes.cz přišel chlapeček na svět v Londýně. Na novorozeného bratříčka se už doma těší starší dcerky Terezka (6) a Karolínka (2).

Na téma potomků Tomáš Souček v minulosti vtipkoval v podcastu české reprezentace, kde přišla řeč na to, jestli se pár plánuje po dvou dcerkách pokusit o syna. „S ženou jsme si říkali, že je tam pořád riziko, že to bude zase holčička. Je tam ta varianta, že se chceme vejít do auta, tak jsme si říkali, že to jedno dítě se tam ještě vejde. Uvidíme,“ chodil nejdřív kolem horké kaše. Pak ale kápl božskou.

„Žena mě za to zabije, ale tak já do toho prásknu. Tím, co jsem řekl před chvílí, jsem chránil manželku, ale my už jsme ve čtvrtém, nebo pátém měsíci, a bude to kluk. Musím jí poděkovat, protože ona to všechno strašně dobře zvládá. Těšíme se na další přírůstek do rodiny a myslím, že už to bude poslední,“ pravil tehdy hráč West Hamu, který je teď čerstvým trojnásobným tátou. A fotbaloví fandové tak mohou začít tipovat, jestli malý Daniel půjde za několik let ve sportovních stopách tatínka...