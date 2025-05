Footcast Preview: Derby pro Slavii, Plzeň si pojistí druhé místo a Jablonec dostane Spartu pod tlak

Hlavním a nejdelším tématem aktuální epizody bylo pochopitelně 314. derby pražských „S“. „Slavia jde do utkání v odlišném rozpoložení než Sparta. Myslím si, že sešívaní budou mít na hřišti co nejsilnější sestavu se Staňkem, Chorým, Provodem nebo Kušejem narozdíl od minulého týdne. Hádat sestavu Sparty je oříšek, a navíc Sparta musí uspět, protože aktuální sezona není povedená a ve středu jí čeká finále Mol Cupu a do něj potřebuje jít s hlavou nahoře,“ zmínil k souboji Slavie se Spartou analytik Vojtěch Mrklas.

Plzeň bude bojovat o 2. místo s Baníkem Ostrava. „Baníku se vrací do sestavy Jiří Boula, ale chybět budou Frydrych, Rigo, Kohút a Chaluš. V defenzivě proto budou hosté o něco zranitelnější a jsem zvědavý, v jakém rozestavení nastoupí. Možná Pavel Hapal podrží obrannou čtyřku, protože moc možností nemá. Plzeň podle mého zvítězí a zajistí si 2.místo a předkolo LM,“ predikuje Jakub Podaný.

„Jablonec může vyhrát pošesté za sebou a dorovnat svůj ligový rekord v počtu po sobě jdoucích vítězství a to se také stane. Svěřenci Luboše Kozla mají skvělou formu, daří se jim a Sigma má před sebou finále poháru. Kdybych si měl tipnout, tak Olomouc nepřijede do Jablonce s tou nejsilnější sestavou a vůbec se na ně zlobit nebudu. Vybojovali si to, mají tu možnost, tak ať toho klidně využijí, protože trofej vyhrála Sigma naposledy v roce 2012,“ řekl k utkání Jablonce se Sigmou David Sobišek.

