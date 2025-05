Trenérské možnosti pro Spartu podle Sportu: příběh jako Priske i bývalý parťák Nagelsmanna

Věk: 43

Národnost: albánská

Preferovaná formace: 3-4-3

Klub: Anderlecht

Smlouva: do června 2025

Kariéra: Anderlecht U19 (2007-2009), Anderlecht (asistent trenéra, 2009-2014), Anderlecht (2014-2016), Legia Varšava (2016), Olympiacos (2017), Al-Raed (2018-2021), Al-Ahli (2021-2022), Mechelen (2023-2025).

Úspěchy: vítěz belgické ligy (2013/2014), vítěz belgického poháru (2014/2015).

Má zajímavý životopis. Jako asistent vyhrál s Anderlechtem ligu i domácí pohár. Pak se coby hlavní kouč vydal na štace do Polska, Řecka a Saúdské Arábie. Po návratu do Belgie vedl Mechelen a v březnu se vrátil do Anderlechtu, byť pouze jako dočasný kouč. V sedmi ligových zápasech zapsal bilanci tří proher, jedné remízy a tří výher. O víkendu neuspěl ve finále domácího poháru proti silným Bruggám (1:2).