Zlatí hoši začínají MS finálovou reprízou proti Švýcarsku: Ukažte jim Prahu

A je to! Čeští hokejisté zahájí utkáním proti Švýcarsku (dnes 16:20, ČT sport) na mistrovství světa cestu za obhajobou loňského triumfu z domácího šampionátu.

Kouč loňských mistrů Radim Rulík (59) si rád čistí hlavu při práci se dřevem. Zlaté české ručičky ukázal v Dánsku už i místním dělníkům, kteří v hlavní hale Jyske Bank Boxen dodělávají resty – po středečním tréninku pomohl s pokládkou gumové podlahy, po níž chodí hokejisté, aby se jim neztupily brusle. Dal do toho dvě zručné rány gumovým kladivem a bylo hotovo! „To musíš takhle,“ pověděl pak Rulík česky. Snad si šéftrenér jako Přemek Podlaha v Receptáři nechal v zásobě pár prima nápadů na úvodní mač turnaje.

Obrovská síla

Češi loni se Švýcary prohráli ve skupině (1:2sn), aby jim to pak i s úroky vrátili ve finále zlatým gólem Davida Pastrňáka (28) z Bostonu – 2:0. Reprezentanti země helvétského kříže naopak zvítězili v neděli v Brně na Českých hrách (5:3). „Je to vstup do šampionátu, takže z toho pohledu nesmírně důležitý zápas a síla obrovská na švýcarské straně. Bude to těžké utkání, pokusíme se na něj co nejvíce připravit,“ chystal plány hokejový kutil Rulík.

A jelikož v padesátitisícovém městě Herning v regionu Midtjylland na Jutském poloostrově není dohromady nic k vidění, ať zlatí hoši symbolicky ukážou soupeřům Prahu. Právě v srdci Evropy na rodné hroudě loni 14 borců z aktuálního Rulíkova výběru dostali fanoušky do vítězné extáze. Kéž by si pohár pro šampiony »stloukli« i tady na MS 2025 v Dánsku a ve Švédsku!