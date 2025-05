Zákulisí práce Rulíka a spol.: Pleky, víš, jak to chci u mantinelu... Pojď! Nechoď od něj!

Na trenérské poradě před ranním tréninkem

Radim prochází se všemi trenéry i manažery týmu klíčové body jednotlivých cvičení tréninku. Střídá videa, nákresy, videokouč Denis Havel ihned reaguje, co se ponechá, co se nebude ukazovat. Zastavuje se, vrací se, kreslí se, maže se. Ostatní trenéři Marek Židlický, Tomáš Plekanec i Ondřej Pavelec občas něco doplní, nebo se zeptají. Trenérská porada trvá 30 minut. Pro představu jen několik hesel a zdůraznění:

„Tak tady bude na modrý regroup, to jsme včera dělali, tady zareagujeme, rozehrajeme, znova na beka, tady se to otočí, znova se to rozehraje (řekne si o hokejku a na plátně ukazuje), znova mu to nahrajou na druhou stranu a tenhle ten hráč to spolu s ním rozehrává, jo? Takhle to vysvětlíme, půjde to z obou stran současně. Jdeme dál, další cvičení. Uděláme dneska jen jeden klasickej hunter, kdy to zavírají křídla, to je jasný. Uděláme výměnu, že když on přehraje kyvadlo, tak tenhle hráč vyjede do osy hřiště a ten druhý už na něj reaguje. Je to jednoduchá výměna centra s tím křídlem. Hrajeme to přes tuhle stranu, trenér to na útočný modrý protečuje, beci to sbíraj a ihned jdeme zpátky regroup a do situace 5-2 přes slabou stranu.

Pleky, víš, jak to chci u mantinelu. Kdyžtak se lehce zhoupni, stejně, jak jsme to viděli u toho trenéra v Montrealu. Ten pohyb jen jemně s pukem, jen to posuneš do třetiny. A když tam bude první bek, toho nech, ať si puk převezme. Když tam půjde útočník, ten bek už tam nejde. Pak hráčům vysvětlíme, že když si ten puk sebere útočník, přenese hru přes druhýho beka, tak tu dvajedničku (herní situaci 2-1 na útočné modré) vytvoří dvě křídla. To je jediná změna, normálně je tam centr, ale v týhle situaci jsou tam dvě křídla. Tak tam dej tenhle klip, tady je to dobře vidět, ostatní vyhoď. Ještě jim ukážeme, jak reagovat při delay soupeře, jak si ty hráče rozebereme. Většinou s tím hráčem, co to zatáhne do pásma a jde do delay, zůstane bek, pak si to před bránou musí rozebrat útočník a další bek. Ukaž mi to. Tohle ne, to nepotřebujeme, jdi dál. Jo, tohle je ono.

Trenére, chceš soupeře? Ne, nechci teď mluvit o soupeřích, chci mluvit o nás. Teď ještě probereme klipy 5-5 u nás v pásmu. Tohle je důležitý. Z hlediska defenzivy, rotace útočník-bek. Pohyb vysoko až u modrý čáry, furt se doplňovat, potřebuju, aby beci byli aktivní, to ukaž. Vidíš, jak si Červus zůstává se svým hráčem, když jde soupeř do toho ,dajvu‘ a nepřebíraj si ho s bekem? To chceme. Tohle ještě posuň, ještě kousek, dost. To ukaž. No a takhle bude vypadat to cvičení na ledě, ze situace 3 na 2 hned přecházíme do 5 na 5. Snažíme se udělat dvajedničku na modrý, a dobrusluje se do toho na 5-5. A chceš tam tohle? No ukaž, co tam máš. Jo jo, to je z toho boxu, ten ,rush‘. To jsme tam měli včera i s bekem, to bylo dobrý. A jak za ním přijíždí útočník, jako čtvrtej. Využívat mantinely, to nám šlo včera, na to navážeme.

Pomocný slovníček Regroup přeskupení, reorganizace útoku Hunter první napadající útočník, vytlačuje hru do strany Kyvadlo přenesení hry na stranu mezi obránci se zpětnou přihrávkou a pak na útočníka na opačné straně Cross křížná přihrávka Delay zpomalení hry a obrany soupeře útočníkem po vniku do útočného pásma se snahou o následnou přihrávku a přenesení hry​​ Pinch vystoupení/vyražení beka k mantinelu, ve snaze zabránit soupeři v posunu puku z pásma Dajv přebrání mezi obránci na útočné modré čáře laterálně Čipování příhra puku o mantinel Rush protiútok Box-out vytlačení soupeře do stran z brankoviště Freez-frame zastavený videoklip

No, tak dobrý. Tak to máme. Tak ještě, než kluci přijdou, shrnu to: Dej to tak, abychom tam měli postupně delay, naše obrana, když to zahraje soupeř, defenziva 5 na 5, rozmístění hráčů, do jakýho tvaru by ta obrana měla jít. Plus pak to můžou bejt ty box-outy, jak to na sebe navazuje z defenzivní strany, pak ještě ofenzivní ,dajvy‘, jak to řeší Červus, pak ještě ofenzivu, jak využíváme obránce. Ještě tam dáme práci hokejkou v obraně, hole dovnitř a v jedný ruce,