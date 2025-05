Náročný den mají za sebou čeští hokejisté, kteří si v úterý ráno brzy přivstali, aby krátce po desáté hodině naskočili k svižnému tréninku. Pro drtivou většinu členů týmu šlo o poslední sklouznutí před odpoledním odletem. David Pastrňák absolvoval sezonní premiéru mezi starými známými a přesně podle předpokladů vedle centra Lukáše Sedláka a Romana Červenky. Paní Marcela se z vrchu dívala a povídala nejen o synově sezoně.

Jak moc vás potěšilo, že se David rozhodl navázat na zlatou Prahu a opět dorazit na mistrovství světa?

„Určitě jsem velice ráda za jeho rozhodnutí. David nechtěl zklamat rodinu a celý národ.“

Právě o tom mluvil před pár dny v rozhovoru pro Sport, že jej popostrčili nejbližší.

„Díváme se na něj celý rok, když hraje za Boston, ale protože se nedostali do play off, tak si myslím, že nám všem chtěl dopřát ještě nějaký ten zážitek a abychom se na něj mohli dívat i během května. Tak to má vlastně každý rok. Ale bylo to jedno s druhým, Davidova manželka je taky ráda, hraje se na švédské půdě, takže roli sehrálo víc faktorů.“

Poslední roky jste byla zvyklá nervovat se u Davidových bitev ve Stanley Cupu, letos bylo dlouho dopředu zřejmé, že play off se nekoná. Těžké pro něj, byť hrál výborně, co pro vás?