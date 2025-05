Příběhy českých hokejových obhajob z MS. StB, mříže, lágry i krev a zuby v ledu

Helsinky / Finsko

Zuby v ledu

Co je to kanadská férovka? Češi ji poznali na vlastní modřiny. Nejvíc Vladimír Vůjtek mladší, který zůstal na ledě jako sražená srna, zatímco kolem něj kroužili Kanaďané v amoku, připravení dorazit vše, co se hýbe. Turnaj v Helsinkách měl čarovnou souhru, extra výkony, šanci na obhajobu. A taky peklo. Rozvášněnou Hartwall Arenu a bitku, která přerostla všechna pravidla – oficiální, nepsaná i lidská.

Český tým, čerstvě pod velením Ivana Hlinky, odstartoval šampionát ve velkém stylu. Kladenské duo P+P – Patera a Procházka – doplněné o Vůjtka, tvořilo výjimečný útok. Pokud existuje něco jako „typický český hokej“, tihle tři ho ztělesňovali. Neustále rotovali, jako by měli společný radar. Obráncům motali hlavy a puk posílali do prázdné klece. Kombinace jako z jiného světa: vtipné, dráždivé, nečitelné. Kanaďany doháněli k šílenství. Vůjtek nastřílel hattrick, hráči padli na kolena, objali se a doklouzali až k mantinelu. Na 5:2 upravil Rostislav Vlach, který si pohrál s gólmanem Burkem.

Na perly NHL už toho bylo moc. Jak se blížil konec, převládly pocity ponížení, bezmoci a vzteku. Owen Nolan sejmul helmu Davidu Výbornému, vzápětí zákeřně složil Vůjtka. Než se stačil zvednout, přihnala se přesila Kanaďanů. Cítil se jako žito pod kombajnem – otřes mozku. Nepříčetný Nolan pak vyzval Šlégra na souboj. Jenže, jak glosoval Petr Vichnar: „Jeho zájem ochabl, když si prohlédl Jiřího svalstvo.“ Hlinka řval z lavičky, mával rukama jako dirigent zoufalství. Věděl, že přijdou tresty.

Do semifinále proti Švédům nastoupili Češi jen s deseti forvardy a pěti beky. Oslabený a unavený tým padl 0:1. „Za normálních okolností bychom do finále prošli a možná obhájili vídeňské zlato,“ litoval Vůjtek. „Měli jsme báječné mužstvo. Mrzí mě to dodnes. Cítil jsem, že by to vyšlo.“ Hlinkova rota si aspoň částečně spravila chuť v boji o bronz, v němž zdolala silné Rusy (4:3). Zlato si odvezla Kanada, i s flekem na pověsti. Češi? Ti se zatvrdili. A o devět měsíců později, v Naganu, čekala odveta. Všichni víme, jak dopadla.

1. Kanada

2. Švédsko

3. Česko

Výsledky ČR: Německo 2:1, Finsko 2:1, Slovensko 3:1, Rusko 2:3, Francie 9:3, USA 3:4, Kanada 5:3, Švédsko 0:1, Rusko 4:3

Sestava: Čechmánek, Hnilička, Prusek – Vykoukal (1), Veber, Šlégr (1), Benýšek, L. Procházka, F. Kaberle ml., Kroupa - Výborný (2), Dopita (3), Žemlička, R. Lang (1), Reichel (1), R. Vlach (2), Vůjtek (7), Patera (3), M. Procházka (7), Ujčík (1), Šimíček (1), Moravec, Kratěna - trenéři Hlinka, Lener, Martinec