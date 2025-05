PŘÍMO Z DÁNSKA | Při domácím šampionátu o ně bylo královsky postaráno. Kabina s veškerým komfortem hned u ledu. Tréninkový led ve stejném areálu. Herning? Zapomeňte… Národní tým se na šampionátu v Dánsku musí vyrovnávat se skromnějším zázemím. Sprchy v kontejneru, na led sedmiminutová cesta, do tréninkové arény se musí ve výstroji autobusem. Ale remcání od hráčů nečekejte. To spíš jenom pousmání… „Samozřejmě, Praha to není,“ reagoval pobaveně útočník Daniel Voženílek.

Sám důrazný útočník označil toalety a sprchy za „festivalové kóje.“ Někteří WC popisují jako klasické toitojky. „Musíme si trochu zvyknout, ale není to žádný problém,“ reaguje Voženílek, který si nestěžuje.

Dobře ví, že Praha je neopakovatelná. Atmosférou, ale i zázemím. Zlatí šampioni se usídlili ve VIP šatně, která normálně patří Spartě. S veškerým komfortem.

Aréna Jyske Bank Boxen v zapadlém Herningu nabízí provizorní prostředí. „Není to vyloženě typický zimák,“ připouští útočník Jakub Flek. Jedná se o víceúčelovou halu, v níž hokej není stálým hostem. Nejčastěji se v ní v minulých letech pořádaly házenkářské šampionáty. Proto museli pořadatelé velké prostory rozdělit na více kabin.

Do hlediště se vejde dvanáct tisíc fanoušků, ale šatny jsou přepažené, žádné klasické místnosti ve stylu O2 arény nebo jiných sportovních stánků. Třeba je i nedostatek umyvadel. „Vycházíme s klukama dobře. Vždycky někdo odstoupí a počkáme. To není problém,“ reaguje s nadhledem Voženílek.

Flek se vrátil do vzpomínek ze svého prvního šampionátu. Bylo to v covidovém roce 2021 v Rize. „Něčím podobným už jsem si prošel, je to podobný. Ale máme všechno, co potřebujeme,“ nedělá z toho vědu kapitán mistrovské Komety, který startuje už na pátém šampionátu. A loni patřil ke zlaté partě.

Komplikací je, že z kabiny do hlavní arény na trénink je to dlouhá cesta. Sedm minut pěšky je dost. „Prý na zápas bude jiná kabina, tak uvidíme,“ popisuje Voženílek. Když promlouval v útrobách haly s novináři, zrovna kolem projel golfový vozík, který vezl švýcarské reprezentanty.

Ani členové českého podpůrného týmu nezůstali pozadu a pořídili je. „Viděli jsme ostatní týmy, jak je měli. Jenom jsme doufali, že nám to kustodi zařídí také. Patří jim obrovský dík, že nám trošku pošetřili nožičky,“ smál se gólman Daniel Vladař, jenž je na svém prvním seniorském šampionátu.

„Je to nestandardní. Ale stejný pro všechny. Aspoň máme kabinu nejblíž my, ušetříme pár kroků,“ říká asistent Tomáš Plekanec, někdejší reprezentační kapitán, který právě v této aréně, v roce 2018, ukončil reprezentační kariéru.

Poté, co národní tým prohrál ve čtvrtfinále s Američany, oznámil, že to byl jeho poslední turnaj. Odehrál jedenáct mistrovství, ale zlata se nedočkal. To až loni v trenérské roli.

Tentokrát se jako kouč postaví na střídačku podruhé. A stejně jako celý tým se bude snažit titul obhájit.

Provizorní podmínky by neměly být žádnou překážkou.