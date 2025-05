Tři zápasy, tři vítězství. Obhájci zlata vstoupili do turnaje úspěšně. Přemohli rovněž urputné Dány, kteří hlavně v první třetině kladli odpor. „Potom jsme to zlepšili a zjednodušili,“ hodnotil český trenér.

Panuje tedy po výhře 7:2 maximální spokojenost?

„Takhle to nebereme, jestli maximální, nebo ne. Zápas nebyl jednoduchý. Začátek byl kostrbatý, hráli jsme dvakrát ve dvou dnech. A v tomhle večerním čase je třeba trochu trpělivosti, aby se do toho hráči dostali. Jde jenom o to, abychom neinkasovali a nebylo drama, že pustíme soupeře do vedení. To se nám stalo loni s Norskem, kdy jsme prohrávali 1:3. Až potom jsme to otočili. Takový průběh jsme nechtěli. Pomohla nám výzva, kterou jsme si vzali. Od druhé třetiny jsme si zasloužili vítězství. Zjednodušili jsme to, byli jsme produktivní.“

Proč jste sáhli k taktické variantě, že lajna Martina Nečase chodila někdy až jako třetí?

„My jsme s tím trochu hýbali. Jednou byla druhá, třetí, zase druhá. Tak nějak se s tím pracuje.“

Je to i kvůli tomu, že si David Pastrňák občas protahuje střídání, tak aby Nečas nechodil za něj?

„No, to nechám na vás…(pousměje se) Nebudu rozebírat.“

Vy jste po předešlém utkání Nečasovu formaci trochu kritizoval, už to bylo lepší?

„Nekritizoval jsem ji. Jenom jsem říkal, ať dáme Martinovi čas, protože jsem dobře věděl, jak to bylo loni. I tehdy byl lepší a lepší, což jenom potvrzuje. Takže daleko lepší výkon než v prvním utkání. Ale to nebyla žádná kritika. Dobře jsem věděl, že se s tím potřebuje trošku srovnat. S týmem, se spoluhráči. To nemůže fungovat na lousknutí prstu hned.“

Dánové chodili zezačátku hodně do brány, gólmana Daniela Vladaře atakovali. Reagovali jste na to?

„Ano. Myslím, že to pískal slovenský rozhodčí (Peter Stano). On si toho byl vědomý a říkal, že si to pohlídá. Zezačátku do něj šli, ano.“

Pokud jde o rozhodčí, po minulém utkání jste si vyžádal na některé věci vysvětlení. Už máte tedy jasněji o metru, který praktikují?

„Jasno úplně nemám, ale dali jsme šest podnětů a ve čtyřech nám dali za pravdu. Dva vyhodnotili tak, že to rozhodčí neviděli. Byli ve špatném úhlu. Ale celkově je s nimi výborná komunikace, rozhodčí se k tomu postavili čelem. Nemlžili. Opravdu jsme dostali velmi dobrou odpověď. Oni už s tím nic neudělají, zápas je odpískaný, ale myslím si, že mají materiál, aby mohli pracovat do budoucna. To nejsou podněty, které se týkají jenom nás, ale celého šampionátu. Musím to kvitovat.“

Proti Dánům opět skvělou práci odvedli videotrenéři, že? Stejně jako proti Švýcarům.

„Je to jejich zásluha. Jsou rychlí, pohotoví, hned to projdou. Jsme rádi, že nám to dvakrát vyšlo.“

Je to vyloženě jejich zodpovědnost? Takže když řeknou, ať si výzvu vezmete, učiníte to tak?

„Ano. Mají tam monitor, záběry, můžou si to vrátit. Během pár vteřin to vědí. Takže stačí, abych dostal echo, a výzvu si vezmeme. Máme maximální důvěru. Jsou to neskuteční profíci, oba dva to dělají na klubové úrovni, velice úspěšně.“

Jak se vám líbil gól Davida Pastrňáka?

„Tohle vnímám stejně jako fanoušci. Prostě nádhera. Ale dneska dal nádherný gól i Roman Červenka. Ten sedmý… Trefil úplně na milimetr. Pokud jde o Pastu, tak samozřejmě, že to vnímám. Nejenom já, ale i celý realizační tým.“

Jak podle vás zvládl Daniel Voženílek hru ve středu útoku?

„Musím říct, že slušně. Jedno z kritérií, proč jsme ho nominovali, bylo, že je univerzál. Může vlevo, vpravo, v krajním případě na centru. Cože se teď vyplnilo, i když tohle dopředu nikdo neplánuje. Zvládnul to slušně. I když trošku bule… Ale to je tím, že dlouho centra nehrál. Ale celkově to nebylo vůbec špatný.“

Jak to vypadá se zraněnými hráči?

„Tomáš Kundrátek v tuto chvíli nezasáhne do zápasů, ale je šance, že by se mohl dát během šampionátu do pořádku. Doplnili jsme Dana Gazdu a počkáme.“

A co Jáchym Kondelík?

„V jeho případě jsme měli ještě během utkání nějaké konzultace se specialisty z Čech, ale ukázalo se, že má zranění charakteru zlomeniny v horní části těla a nedovoluje mu, aby pokračoval. Je zraněný, tím pádem na šampionátu dál hrát nebude.“

Dopíšete tedy místo něj Adama Klapku?

„Jde o to, že abychom mohli za Jáchyma (Kondelíka) povolat hráče, musíme mít plnou soupisku. Takže my musíme dopsat Adama (Klapku) a potom můžeme za Jáchyma měnit hráče. Zdravého za zraněného.“

Kdy ho tedy zapíšete?

„Máme na to dva dny, všechno promyslíme a pak vás budeme informovat.“

Na střídačce se objevil Pavel Kolář, známý fyzioterapeut. To bylo plánované, že dorazí a posílí tým fyzioterapeutů?

„Ano. S Pavlem jsme byli v kontaktu před šampionátem, požádali jsme ho, jestli by byl tak hodný a měl čas dorazit. On měl ještě nějaké povinnosti v Praze, ale jsme strašně rádi, že dorazil a je součástí našeho servisu pro hráče. Protože si myslím, že ho využijeme. Ven moc nejezdí, takže jsme moc rádi, že udělal výjimku.“